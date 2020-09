Cartel de lujo para la ‘miniferia’ taurina por la Virgen de las Angustias de Granada

Enrique Ponce, Curro Díaz y Sebastián Castella son los tres toreros elegidos para hacer el paseíllo en la Plaza de Toros de Granada con motivo de la festividad de la Virgen de las Angustias, con un encierro de Juan Pedro Domecq. El festejo, que será el próximo sábado 26 a las seis de la tarde, se completa con otro más al día siguiente, una novillada mixta sin picadores en la que, con reses de Fermín Bohórquez, actuará el rejoneador lojeño José Velasco, y los novilleros Ernesto Marín (de Cájar), Pablo Maldonado (de la Escuela Taurina de Motril), Javier Ortega (de la Escuela Taurina de Atarfe), José Anaya (de la Escuela Taurina de Granada) y El Moli, de Ronda de la Escuela Taurina de esa localidad malagueña.

El acto, que fue presentado por el cronista taurino Antonio Capilla en el propio albero de la Nueva Plaza de Toros de Granada, registró un lleno total de las localidades disponibles, siempre cumpliendo lo preceptivo por la pandemia de Covid-19, y estuvo presidido por el empresario de Puerta Grande, quien organiza los festejos, un representante de la propiedad de la plaza, y Lucía Garrido concejala de fiestas del Ayuntamiento de Granada.

Sin duda un cartel principal rematado, con tres figuras del toreo y una ganadería de prestigio, que vienen a tapar una temporada desastrosa, con apenas festejos y con todas las ferias suspendidas. Y como, dijo el empresario, una novillada sin picadores para los jóvenes que comienzan en este difícil arte de la tauromaquia.

Al día siguiente habrá una novillada mixta sin picadores con rejoneadores locales

Así lo reconoció el público asistente. José Antonio Cejudo 'El Guajareño' tiene una importancia relevante en la organización de estos festejos, apuntó el presentador que “siempre que se abre la puerta de los miedos se ofrece un aplauso a los toreros, en este caso el aplauso es para El Guajareño y a su empresa Puerta Grande, por el valor y coraje para organizar estos dos festejos en este tiempo tan difícil”.

El empresario dijo que esta organización presenta una responsabilidad inmensa, que viene con toda la ilusión del mundo a debutar como empresario en su Plaza de Toros de Granada, que espera seguir siéndolo, y que es una meta desde hace al menos cuatro años.

También aprovechó la ocasión la concejal Lucía Garrido, que destacó el riesgo económico que corre la empresa organizando este tipo de festejos en este tiempo tan difícil, y destacó la gran cantidad de gente que acudió a esta presentación de carteles, muestra inequívoca de que el amor al arte une a las gentes.

No pudo faltar la pregunta sobre la no inclusión de David Fandila 'El Fandi' en el cartel. El empresario solo justificó la ausencia por las circunstancias. De todas formas será extraño no ver al torero de Granada hacer el paseíllo en 2020, máxime cuándo cumple este año su 20 aniversario como matador de toros.