Conciertos para hoy sábado en Granada: Malú, Pasión Vega y festival de electrónica en Sierra Nevada

Se nota que empieza a despuntar la primavera en Granada porque los carteles de conciertos se ven más gordos por semanas y afloran los primeros festivales. Este fin de semana la programación de conciertos varios y tributos no defraudan, como siempre, a lo que se une el primer festival de la primavera: el Sun & Snow, que llenará de electrónica Sierra Nevada hoy y mañana con sesiones de Courtesy, Dj Holographic, Hunee, Jimi Jules B2B Trikk, John Talabot, Leafar Legov, Keone live, Or:la, Robag Wruhme o Way Of Thinking. También aparecen artistas con una carrera dilatada como Malú, en su regreso a la vida musical tras un parón, y Pasión Vega, otra voz clásica que tampoco pierde adeptos por más que pasen los años.

Conciertos sábado 6 de abril: hora y lugar