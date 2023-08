Conoce una forma más sana de comer helados

Una de las formas en para combatir de cierta forma el calor de estos días veraniegos es comer alimentos y elaboraciones que estén bien fríos. Uno de los más comunes durante estos días es sin duda el helado.

Este delicioso bocado congelado cuenta con una gran variedad de sabores, texturas a la vez de contar con el frescor que aporta gracias a su congelación. Todo esto hace de este producto el perfecto aliado para combatir los días en que se llegan a los 40 grados. Pero es un alimento con el que hay que tener cuidado, pues abusar de este no es recomendable, debido a los ingredientes que normalmente se usan para su elaboración, sobre todo aquellos que son industriales y que se pueden encontrar en cualquier supermercado.

Así la mitad del consumo anual de helados en España tiene lugar durante los meses de junio, julio y agosto. Los españoles consumieron 149 millones de litros de helado entre junio de 2020 y mayo de 2021, un 4% más que en el mismo período del año anterior. Este producto es para muchas personas una opción idónea para refrescarse en los momentos de calor, pero como apunta la profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, Mariona Bolfegó, "un consumo habitual de helados ultraprocesados no es la elección más saludable para hidratar el cuerpo. Además, contrariamente a lo que pueda pensarse, sus elevados niveles de azúcar incrementan la sed en lugar de quitarla".

"Los helados de agua y los helados a base de leche o nata tienen un alto contenido de azúcares que representa como mínimo un 20 % o un 30 % de su peso total. Dos bolas de helado pequeñas o un polo de hielo contienen unos 25 gramos de azúcar, el equivalente a cuatro cucharadas de postre de azúcar", explica Bolfegó. Cabe recordar que los 25 gramos de azúcar que aporta normalmente una ración de helado representan la cantidad máxima de ingesta diaria de azúcares aconsejada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en adultos y niños. Además, un estudio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), publicado este año, concluye que el consumo de azúcares añadidos y de azúcares libres debe ser lo más bajo posible como parte de una dieta adecuada desde el punto de vista nutricional .

En este sentido se recomienda en el marco de una dieta saludable como la mediterránea y la gran mayoría de las guías alimentarias actuales, reducir al máximo el consumo de este tipo de azúcares que pueden encontrarse en productos como los helados ultraprocesados, entre otros.

Por otro lado, al elegir un helado, sea de agua o de leche, es importante tener en cuenta la calidad de los nutrientes utilizados para elaborarlo. "Por este motivo, hay que evitar al máximo los helados ultraprocesados, porque incluyen azúcares, grasas, sal y aditivos. Utilizan varios ingredientes, como caseína, lactosa, gluten, aceites hidrogenados, jarabe de glucosa o fructosa, conservantes, colorantes, edulcorantes o potenciadores del sabor", dicen la profesoras de la UOC.

"Estos productos comerciales hiperpalatables, que contienen varios ingredientes que los hacen más sabrosos, pueden convertirse en adictivos, porque estimulan el sistema de recompensa del cerebro", remarca Rabassa. Para evitarlo, la profesora da un consejo que también sirve de guía para elegir la opción más saludable: "cuantos menos ingredientes tenga la composición de un helado, mejor; significará que está menos procesado".

Para las expertas, si se quieren consumir helados habitualmente, la mejor opción es prepararlos en casa, controlando los ingredientes que se añaden y evitando los azúcares o las grasas poco saludables. Por ejemplo, puede utilizarse fruta triturada y congelada (fresas, arándanos, melón, etc.), leche, yogur, cacao puro, frutos secos, aguacate o dátiles, entre otros. "Un helado casero con chocolate y frutos secos puede ser bastante calórico, pero no tiene nada que ver con un helado ultraprocesado; el tipo de grasas y azúcares no es el mismo", añade Balfegó. Como alternativa saludable, la experta también aconseja los yogures helados, con una base 100 % de yogur natural, que ahora pueden encontrarse en los supermercados. También es aceptable aquellos helados artesanales preparadas en heladerías especializadas que se pueden encontrar en varios puntos de la ciudad granadina, como Los Italianos o La Perla.