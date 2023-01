Conoce las razas de perros que son originarias de España a través de este singular mapa

Los animales con el paso de los siglos han ido evolucionando hasta tener una gama muy amplia de razas. Uno de los animales que cuentan con una gran variedad son los perros. Difieren en tamaños, colores, grosor, pelo, hocico y un sinfín de variedades que se han formado con el paso de los siglos.

Este animal doméstico ha ido evolucionando hasta tener algo más de 400 variedades alrededor del mundo. Cada uno con sus características que los hacen únicos tanto en forma como en comportamiento.

Para conocerlos más en profundidad la artista Lili Chin ha realizado un mapa en el que ha distribuido las distintas razas de perros por país de procedencia. Éste es un proyecto que ha ido elaborando desde 2012.

Se trata de un mapa distorsionado, ya que las dimensiones y formas de los distintos países no corresponden con la realidad. Lo hizo mediante una serie de ilustraciones con las razas de perros clasificadas por cada país. Un trabajo que denominó Dogs of the World.

En total ha logrado reunir unas 366 variedades. Esto hace que no estén todas las razas, ya que no han podido ser incluidas por limitaciones de espacio. Para hacer este completo mapa contactó con historiadores expertos en razas de perros que le hicieron cambiar de ubicación algunas razas, e incluso modificó algunos diseños de perros tras haberlos visto en persona.