¿Conoces el astroturismo? Estos son los 3 destinos top para explorar los cielos

Los viajes en torno a la naturaleza y el bienestar son cada vez más comunes ya que ayudan en gran medida a desconectar del agitado día a día y a conectar con nuestro interior, consiguiendo paz y una agradecida sensación de enriquecimiento personal. El astroturismo, así, se alza como una de las opciones de viajes favoritas de este año. Consiste en viajar a lugares apartados y sin tráfico ni contaminación, es decir, con cielos despejados y libres de distracciones, para poder mirar al cielo y perdernos en las estrellas, constelaciones, planetas o fenómenos astronómicos como los eclipses, las lluvias de estrellas o la aurora boreal.

Hoy en día, lo normal es vivir en grandes núcleos urbanos, los cuales generan bastante contaminación lumínica que bloquean nuestra vista del cielo. Viajar en crucero permite escapar de las masas de gente y edificios y llegar a lugares más adecuados para el astroturismo en una travesía por mar incomparable. NCL propone, a través de sus itinerarios marítimos, los tres mejores destinos para los viajeros amantes de la astronomía.

Polinesia Francesa y Hawái

Sin duda, uno de los destinos más mágicos para incluir en un itinerario de astroturismo. Además de ofrecer impactantes paisajes y playas paradisíacas, sus cielos son espectaculares. Tanto la Polinesia Francesa como en Hawái, cuentan con islas con puntos donde realizar un astroturismo puro y sin distracciones, gracias a la falta de contaminación lumínica y a una vista completamente despejada.

Durante el día, los huéspedes podrán disfrutar de playas únicas y excursiones donde conocerán más a fondo la cultura de las islas.

Votado como el mejor itinerario en Hawái durante 15 años por la revista Porthole Cruise, a bordo del Pride of America los huéspedes disfrutarán de 7 días en Hawái y tours en tierra de 3 días en Oahu incluyendo: 3 noches de alojamiento de primera clase con vista al mar en el Hyatt Regency Waikiki Beach Resort & Spa, un paseo por las costas del norte y del sur de Oahu, una visita al Centro Cultural Polinesio con guía, un tour por Pearl Harbor que incluye el Centro de Visitas de Pearl Harbor, USS Bowfin, USS Missouri, Museo de la Aviación del Pacífico y el National Memorial Cemetery of the Pacific y la Experiencia Kualoa Ranch.

Además, los huéspedes también podrán descubrir una amplia variedad de delicias culinarias para todos los gustos, las opciones de restaurantes de cortesía incluyen tres comedores principales, un bufé autoservicio y muchísimos cafés, parrillas y opciones de comida al paso. De proa a popa, Norwegian tiene suficientes actividades a bordo para cubrir cada minuto de tu crucero; desde disfrutar de un chapuzón refrescante en la piscina a relajarse en una de las tinas de hidromasajes techadas en la cubierta de la piscina y, por supuesto, no nos podemos olvidar del spa a bordo, la actividad perfecta terminar un día lleno de excursiones y actividades.

Islas Mauricio

Islas Mauricio es uno de los destinos turísticos con uno de los cielos más oscuros del mundo gracias a su mínima contaminación lumínica. Además de ser casa de alojamientos vacacionales paradisiacos, así como de una fauna y naturaleza únicas, es una localización estratégica para el avistamiento de estrellas. Ya sea de forma guiada o con telescopio en mano, olvidarse del mundo y perderse en otras galaxias resulta obligatorio.

Con Norwegian Dawn, los huéspedes a bordo descubrirán la increíble astronomía de las Islas Mauricio al mismo tiempo que exploran los inolvidables y exóticos escenarios de Madagascar y Mozambique. Un recorrido de 12 días y 8 puertos por algunos de las localizaciones más memorables del planeta: Puerto Luis (Mauricio), Pointe Des Galets (Reunion), Fort Dauphin (Madagascar), Maputo (Mozambique), Richard’s Bay, Port Elizabeth, Bahía de Mossel y Ciudad del Cabo (Sudádfrica). El Norwegian Dawn cuenta, además, con el Garden Villa, un espacio exclusivo con las suites más amplias y mejor equipadas en alta mar. Y, por supuesto, con especialidades culinarias de categoría y puestas en escena inmejorables para el entretenimiento de los visitantes.

Noruega e Islandia

Que Noruega tiene un paisaje de película ya lo sabemos, pero además cuenta con una ubicación envidiable para observar el cielo. Noruega se caracteriza por sus paisajes de cuento, una naturaleza impecable y, por supuesto, sus fiordos. ¿La forma más impactante de llegar al país? A bordo del Norwegian Prima. De hecho, los científicos predicen que 2024 será sin duda el año en que se verán auroras especialmente intensas, ya que se espera que la actividad solar alcance su punto álgido este año.

Desde el verde resplandeciente hasta el púrpura profundo, las auroras ofrecen un espectáculo que no sólo maravilla a los sentidos, sino que también proporciona una visión más profunda de la dinámica de nuestro sistema solar. Las condiciones más favorables para ver la Aurora Boreal con sus propios ojos se dan entre los 66 y 69 grados de latitud en primavera y otoño, y Norwegian Prima zarpa en septiembre con la mejor aventura.

Además de Noruega, El Norwegian Prima recorrerá el norte de Europa con diferentes itinerarios este 2024; Uno de ellos incluye los 9 puertos de Londres en Reino Unido, Bruselas en Bélgica, Amsterdam en Holanda, Geiranger, Bergen y Alesund y Akureyri, Isafjordur y Reikiavic en Islandia donde, además de disfrutar de una experiencia astroturística imposible de olvidar, se podrán explorar los imponentes fiordos y los espectaculares paisajes de la región, así como visitar múltiples castillos llenos de encanto o el Parque Nacional Thingvellir, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Pero también resulta fundamental contar con momentos de relajación y ocio en el crucero, donde los huéspedes podrán elegir entre una amplia gama de actividades a realizar a bordo: múltiples saunas desintoxicantes, piscinas de última generación y una cascada de dos pisos en el Mandara Spa, restaurantes maravillosos de especialidad donde descubrir las culturas de los diferentes países a través de la gastronomía, o un entretenido espectáculo de Broadway, The Donna Summer Musical.