Cultivar agua en Sierra Nevada: un método efectivo medieval para combatir la sequía

Este año 2022 está siendo especialmente duro por diversos motivos. Uno de ellos es la falta de agua que se ha producido en gran parte del país debido a las escasas lluvias que se han producido durante el año, haciendo que los niveles de los embalses estén tan bajos que se haya tenido que tomar algunas medidas para que la escasez no se pronunciara.

El agua en Granada llega en mayor medida del deshielo de Sierra Nevada. Cuando se derrite la nieve esta va bajando desde la montaña y es usada para abastecer embalses y zonas de regadíos que hay por toda la provincia.

El ciclo del agua es algo que no puede pararse. El agua que llega de alguna u otra forma acaba yéndose para dejar paso a nuevas lluvias. El problema viene cuando el agua acaba desapareciendo y las lluvias no llegan o, si se producen, son muy escasas y no son suficientes para satisfacer la demanda. Ante esto la única solución posible es intentar ralentizar la desaparición de agua. Un método que lleva siglos funcionando en el Parque Nacional granadino es el uso de las acequias de careo.

Se trata de un sistema en el que se intenta que el agua no vaya a las acequias y ríos. La idea es que ese agua vuelva a aflorar más abajo, aunque en un momento mucho más tardío, posterior al deshielo. Esto permite disponer de agua en el periodo seco estival.

Las acequias de careo eran una tupida red de capitales que intentaban que el agua del deshielo no bajara por los torrentes, sino que fuera 'tragada' por la montaña y así ganar tiempo antes de que saliera a la superficie por fuentes y manantiales.

Esta práctica se fue perdiendo debido al éxodo rural, haciendo que su rendimiento fuera deficiente. Pero durante estos últimos años se han puesto mucho esfuerzo en volver a recuperarlas y a comprender su funcionamiento. A la vez había que restaurar las formaciones de enebrales, sabinares y el resto de formaciones vegetales asociadas a estas infraestructuras porque eran claves para estabilizar los suelos y prevenir la erosión.