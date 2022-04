Dabiz Muñoz desmonta en cuarenta segundos la cebolla en la tortilla de patatas

La insignia de la cocina tradicional española: la tortilla de patatas. Y ni tan siquiera con esto podemos ponernos de acuerdo, puesto que existe el eterno debate entre su elaboración con o sin cebolla, y poco o muy cuajada en este plato representante de la gran fusión culinaria con latinoamérica.

Ahora, el chef Dabiz Muñoz, que pronto abrirá el RavioXO en Madrid, ha intentado zanjar la polémica exponiendo su punto de vista, que opina que la tortilla debe hacerse sin cebolla. Claro, el debate lejos de cerrarse parece que se a abierto más que nunca.

Tres estrellas michelín en su restaurante DiverXo avalan su opinión: la cebolla queda prohibida. Aunque su argumentación deja fuera del debate a los que no son expertos en la cocina, el chef es completamente consciente de que el tema está cargado de polémica por lo que comenzó su argumentación exponiendo que "la voy a desarrollar porque siempre que digo que sin cebolla la gente me dice que soy bobo, y no dudo que lo sea".

Sabores que no casan

"El problema de la cebolla pochada en la tortilla es que aporta un excesivo e innecesario dulzor. Comerme cualquier preparación de huevo, ya sea un huevo frito, una tortilla o un revuelto, me cuesta una barbaridad. Organolépticamente, el dulzor no casa con el huevo. Un buen huevo, un buen aceite y una buena patata es un buen combo que no necesitan nada más que un poco de sal", esa es la argumentada explicación del revolucionario cocinero.

Las propiedades organolépticas son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir los sentidos, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color o temperatura. Los chefs de mayor reconocimiento de nivel mundial tienen en cuenta este tipo de propiedades a la hora de tomar decisiones en lo que respecta a los ingredientes que componen sus platos.

Estas han sido las palabras con las que en una rueda de prensa en el Ifema Dabiz Muñoz el chef ha querido zanjar el debate de la popular tortilla de patatas. Por si fuera poco, el crítico gastronómico José Carlos Capel, que moderaba la rueda de prensa, ha querido zanjar el tema con un dato también a favor de la tortilla de patatas sin cebolla: "Las tortillas de patata, que surgen en el siglo XIX, nunca llevaban cebolla. La cebolla es posterior a la guerra civil española."

Aquí puedes ver el vídeo en el que Dabiz Muñoz tarda tan sólo 40 segundos en desmontar el entusiasmo de los "cebolleros" convencidos durante la rueda de prensa: