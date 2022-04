Delfines en la Costa de Granada: qué hacer si te encuentras con una enorme manada como la que recorre Almuñécar

La Herradura y otras playas de Almuñécar tienen durante este abril a unos visitantes muy especiales, los delfines, unos animales que atraen siempre la atención de los bañistas y navegantes, sobre todo si, como es el caso, se acercan mucho a la playa. Buceadores de la Costa de Granada han subido vídeos de la "enorme manada" de estos días y recomendaciones para saber cómo tratarlos.

Mauro Cardarelli, instructor de buceo en La Herradura, ha tenido el privilegio de disfrutar de la compañía de los delfines y en los últimos días ha grabado varios vídeos, difundidos en sus redes sociales.

No es tan excepcional ver delfines en la Costa de Granada, pero no siempre el trato que reciben de los bañistas y navegantes es el más adecuado. Por eso, son muy importantes los consejos que da en Facebook para los posibles encuentros en el mar: "Hay que recordar algunas cositas. No ir directo hacia ellos, en paralelo a su trayectoria y ellos vendrán (si quieren), mantener velocidad mínima de gobierno, evitar acelerones y/o cambios bruscos de rumbo, no arrojar ningún tipo de alimento y, muy importante, no gritar".

La última frase es clave en el tratamiento de los delfines o cualquier ser vivo en esos parajes: "Es su mar y nosotros los invitados".