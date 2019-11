Deporte y cerveza, amigos íntimos para estar es un buen estado de forma

La alimentación, la práctica de ejercicio físico y la importancia de la hidratación en el rendimiento deportivo como parte de un estilo de vida activo fueron los principales temas abordados en la conferencia ‘Nutrición, Deporte y Estilo de Vida del deportista’ que ha tenido lugar este jueves en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada. La ponencia ha sido organizada por el Centro de Información Cerveza y Salud (CICS).

Durante la jornada, profesionales del deporte y la nutrición han debatido sobre la alimentación y el estilo de vida del deportista y han explicado el papel del consumo moderado de cerveza en la recuperación tras la práctica de actividad física. Además, han detallado los efectos de la ingesta moderada de cerveza en personas que se someten a un entrenamiento de alta intensidad (HIIT).

La alimentación influye directamente en el rendimiento del deportista, por eso las personas que practican ejercicio de manera habitual deben contar con una estrategia nutricional. En palabras del especialista en Nutrición Deportiva y Fundador y director de la Unidad de Nutrición, Alimentación y Metabolismo (UNAM), el doctor Jesús Bernardo, “los deportistas deben sincronizar nutrición y entrenamiento para mejorar sus resultados, ya que solo a través de una correcta alimentación se garantiza el buen funcionamiento de todas las funciones metabólicas”.

Una de las estrategias recomendadas por Bernardo ha sido planificar la alimentación previa a la competición. Los días anteriores recomienda tomar hidratos de carbono que aporten la cantidad óptima de glucógeno y aumenten la capacidad de resistencia. Además ha aconsejado "evitar comidas ricas en proteínas o grasas porque requieren más energía para digerirlas y dificultan el vaciado gástrico". Para los aficionados que practican deporte semanalmente ha sugerido tomar alimentos ricos en hidratos.

Sin embargo, el especialista en nutrición ha recordado que la importancia reside en "ordenar la ingesta de alimentos y no restringirlos", por lo que, "si los hidratos de carbono son recomendables antes de practicar deporte para aumentar la resistencia, bebidas con alto contenido en agua y sin contenido alcohólico como la cerveza, sin alcohol, tienen cabida tras el ejercicio para recuperarse del esfuerzo realizado".

Los ponentes han coincidido en la importancia que tiene una adecuada recuperación de las pérdidas que se hayan producido durante el ejercicio. Entre ellas destaca el agua y las sales minerales que se pueden perder por el sudor en cantidades importantes. En este sentido, el catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada, el profesor Manuel Castillo, ha subrayado la necesidad de "recuperar esas pérdidas por el efecto de reposición que tiene y porque determina una correcta regeneración de las estructuras dañadas, lo que mejora el rendimiento y previene lesiones".

Además del agua, a raíz de las conclusiones del estudio 'Idoneidad de la cerveza en la recuperación del metabolismo de los deportistas 1', el Castillo ha explicado que "la cerveza, tan habitualmente consumida, podría ser una opción para reponer las pérdidas hidro minerales que se producen con el sudor y facilitar la recuperación gracias a las características organolépticas y los sustratos metabólicos que aporta esta bebida como son los antioxidantes, vitaminas del grupo B y aminoácidos".

Por tanto, "el consumo moderado de cerveza, entre una y dos cañas al día para las mujeres y entre dos y tres para los hombres, podría favorecer la rehidratación sin afectar al rendimiento deportivo".

Asimismo, este especialista ha aprovechado también para presentar las principales conclusiones de su último estudio 'BEER-HIIT: Beer or Ethanol Effects on the Body Composition Response to High-Intensity Interval Training 2,3', primer estudio en la literatura científica que investiga la influencia del consumo moderado de cerveza en la respuesta psico fisiológica a un programa de entrenamiento de alta intensidad (HIIT).