Descubre el musical de rock para toda la familia que llega a Granada

Estos días se tiene más presente la presencia de aquellos miembros más pequeños de las familias. Este hecho hace que a la vez que se ofertan espectáculos enfocados a los niños también se adaptan aquellos que suelen ser destinados a personas adultas para que los infantes puedan disfrutar y asistir con sus familiares.

De esta forma llega un tributo a uno de los grupos más grandes del rock clásico. Se trata de Capitán Mercury for Kids, un espectáculo musical en el que se rinde homenaje al grupo Queen. Con este evento se puede volver a vivir los himnos universales y las poderosas baladas que sonaban en abarrotados macrofestivales y estadios de fútbol en los años 70 y 80.

Uno se podrá emocionar con We Are the Champions y I Want to Break Free, cantar We Will Rock You o Bohemian Rhapsody y moverse a ritmo de Another One Bits The Dust. Hacer un buen tributo de Queen es una ardua tarea. Y no es de extrañar: no es fácil poder homenajear a una leyenda, que cuenta con el club de fans más antiguo del mundo, según el Libro Guinness de los récords. Pero Capitán Mercury lo ha conseguido: este increíble show logra capturar tanto el sonido original como el personalísimo estilo y puesta en escena que catapultaron a Queen a la fama internacional. Se trata de una oportunidad única para experimentar toda la fuerza, la emoción y la genialidad musical de Queen en el mejor momento de su carrera.

Este evento tendrá lugar el próximo 8 de enero a las 17:00 en la sala Planta Baja. Las entradas ya pueden ser adquiridas en el siguiente enlace.