'Disfruta Granada': el Patronato de Turismo saca a pasear su archivo fotográfico de la provincia

Tiempo de quedarse en casa y de reflexionar sin que el calendario marque obsesivamente la agenda de pensamiento y disfrute. No paran de salir estos días iniciativas para viajar desde casa, tantas que ya cuesta recopilarlas y saber a qué sitio queremos ir hoy o mañana. Pero, claro, no podemos olvidar lo que tenemos más cerca que cuando pase todo esto será una gran alternativa económica y viable para descubrir. Por lo general, estamos ciegos ante lo que tenemos al alcance de la vista y resulta que Granada sigue siendo una provincia a reivindicar para los que no andan muy lejos pero también para los de aquí. Es por ello que el Patronato de Turismo de la Diputación ha iniciado la campaña Disfruta Granada en redes para acercar con imágenes los rincones más espectaculares que ofrecen estas tierras.

El Patronato de Turismo ha 'desempolvado' su magno archivo fotográfico de cerca de 10.000 imágenes para recorrer la provincia de instantánea en instantánea y pensar en lo que se puede ver y palpar cuando la vida sea más normal o paseable de lo que es ahora. Para aportar el toque positivo, la Diputación le ha añadido a las fotos el símbolo con el arcoíris y el universal Todo saldrá bien, el lema con el que todo el mundo intenta sumar esperanza en este proceso.

El diputado de Turismo, Enrique Medina, explicó en el comunicado del patronato sobre esta iniciativa que más allá de promocionar las excelencias de Granada, la acción se hace para "contribuir a mantener el ánimo y la ilusión de la gente" en estos momentos tan difíciles. "Nos ha parecido una buena idea llevar con nuestras fotos, aunque sea virtualmente, a algunos de los sitios más bonitos que se pueden disfrutar", señaló.

La selección fotográfica recorre desde las increíbles tierras baldías del Geoparque de Granada hasta la arena de las playas de la Costa Tropical, pasando por escenarios de Sierra Nevada y la Alpujarra, el museo andante de la capital y las joyas del Poniente.

💕Carlos V trasladó su corte a la #Alhambra para pasar allí el verano de 1526. Quiso establecer en #Granada uno de sus puntos de residencia y construyó un palacio cuadrado, con patio circular, único en su estilo, una de las más bellas creaciones del #Renacimiento #todosaldrabien pic.twitter.com/ptXgkdpbSm — Turismo Granada (@turgranada) March 25, 2020

A las imágenes en el margen inferior se les añade la marca de agua del arcoíris con el conocido lema. "Sus colores nos recuerdan que el mal tiempo siempre es limitado y que después de la tormenta siempre llega la calma. Mientras esperamos a que escampe, invitamos a ver desde casa algunos de los rincones más bellos de la provincia de Granada", reseñó el diputado.

La próxima semana, el Patronato tiene previsto comenzar también una segunda campaña promocional, a modo de juego, a través de sus redes sociales. Estará basada también en fotos, pero en este caso de lugares recónditos, por descubrir, y se invitará a los usuarios en redes sociales a tratar de adivinar qué sitio muestra cada una y dónde se encuentra.

Medina aprovechó la ocasión además para recordar que el Patronato modificará su plan de acción previsto para este año para responder a la crisis sanitaria, económica y turística generada por la pandemia del Covid-19, redoblando esfuerzos y concentrando los recursos promocionales en el segundo semestre del año y en el ámbito geográfico regional y nacional.