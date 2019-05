Éxito del festival taurino a beneficio de Down Granada: 8 orejas y un rabo

Al final, todos contentos, entretenida tarde de toros, lástima que las taquillas no hayan podido recaudar más fondos para Granada Down . Y todos expectantes para que dentro de poco más de un mes, comience la Feria Taurina del Corpus.

Ficha de la corrida

Plaza de toros de granada. XXIII Festival taurino con picadores a favor de la asociación síndrome de down de granada. Algo menos de media entrada. tarde calurosa. Ganadería: Novillos de Torrealta, flojos y descastados. Destacó el sexto. TOREROS: Leonardo Hernández: dos orejas. Finito de Córdoba: ovación y saludos. Javier Conde: oreja y petición. Paquirri: oreja. El Fandi: dos orejas y rabo. El novillero Javier Banco, dos orejas. INCIDENCIAS: Festejo inaugural de la temporada en Granada, presidido por Ana Belén Álvarez Abuín, asesorada artísticamente por Paco Cagancho y por el veterinario Pepe Rosa, actuando como Delegado Gubernativo José Luís Soriano. El torero Paquirri pasó por la enfermería de la plaza al finalizar su faena.

COMENTARIO: No acudió la gente que se esperaba, el cartel y la ganadería estaba confeccionado para acoger más aficionados, la temperatura invitada a ir a los toros, y sobre todo el fin del festejo, que es colaborar con GranadaDown, no merecen tanto cemento en los tendidos. ¿Será que todos estamos esperando, solo y nada más, a José Tomás? Sí eso es así, no es bueno para el presente, y muy malo para el futuro.