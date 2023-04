La Fundación Mahou-San Miguel ayuda a la formación de los futuros jefes de sala de Granada

Las empresas cada vez buscan una mayor cualificación entre sus empleados con el fin de contar con personas que sean capaces de realizar todas las tareas que demanda el puesto sin problema alguno, pues la formación ya les ha aportado los conocimientos necesarios para poder realizar dichas operaciones.

Y esto es algo que se aplica en todos los ámbitos, incluido la hostelería. Así la empresa Mahou San Miguel ha impulsado el curso Experto en Dirección de Operaciones de Sala. Se trata de formación profesional que se puede cursar en el centro Inmaculada de Granada. Tras tres meses intensivos de clases, los estudiantes de este programa de especialización ya están preparados para ser Directores de Sala en cualquier restaurante.

Para que estos alumnos terminaran el curso la propia empresa se encargó de costear la formación a través de becas académicas. La finalidad de este curso es capacitar a los jóvenes con experiencia en el sector de la hostelería pero que no cuentan con formación específica.

Esto es indispensable hoy día para acceder a nuevas profesiones que han ido surgiendo o a posiciones más elevadas, y también a aquellas altamente demandadas en el mercado actual. Juan Carlos Hita, alumno del curso, destaca que optó por este título “porque la formación es fundamental. Me dedico a la hostelería por vocación y la mayoría de las cosas que he aprendido ha sido de manera autodidacta. Cuando vi el programa y los contenidos, ni me lo pensé, me apunté porque formarse y reciclarse son ingredientes del éxito laboral”.

A través de este título, los alumnos pueden formarse como responsables de sala, sumilleres o representantes de empresas especializadas. Olga Schulte, estudiante del programa, añade que “en los últimos años estaba estancada en el sector y aspiraba a mejores condiciones y, sobre todo, a un reconocimiento a mis aptitudes. Este curso de especialización me ha hecho mejorar la confianza que tengo en el trabajo que cada día realizo, con talento, cariño y esmero”. Olga también destaca la labor de los profesores y especialistas que les han aportado aprendizajes muy significativos a nivel educativo y personal. En concreto, señala que “el más importante ha sido el cariño que desprenden por esta profesión que forma parte de un sector que no deja nunca de actualizarse. Ha sido un viaje apasionante”.

Algo con lo que concuerda su compañera, Selena Pérez, que indica, además, la importancia que tiene este curso para personas como ella que lleva años dedicándose a la hostelería pero que no contaba con formación como tal. “Estoy aprendiendo cosas concretas, muy solicitadas y que hasta ahora desconocía”.