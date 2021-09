Galera busca apoyos para mantener abiertos los yacimientos de Castellón Alto y Tútugi en 2022

El Ayuntamiento de Galera, en la comarca de Huéscar, en el norte de la provincia de Granada, mantiene abiertos desde principios de junio los yacimientos de Castellón Alto y de la Necrópolis Ibérica de Tútugi con fondos municipales, después de que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales no renovara el convenio para su gestión y mantenimiento, por la existencia de un informe jurídico desfavorable.

Tras una modificación presupuestaria para 2021 con la que el Ayuntamiento de Galera conseguía mantenerlos abiertos en la segunda parte del año, ahora busca sumar apoyos en la Junta y otras administraciones para que puedan seguir siendo visitados en 2022, a la par que trabaja en un plan estratégico para tratar de sumar colaboración privada y mecenazgos al proyecto.

Así lo ha indicado el alcalde de Galera, José Manuel Guillén (PSOE), quien ha indicado que la plaza de personal de administración del Ayuntamiento que se ha dejado vacante para que pueda haber trabajadores que permitan la apertura de los yacimientos se habrá de cubrir el año que viene, a la par que ha cifrado en entre 37.000 y 40.000 euros anuales los que ha dejado de ingresar el municipio del convenio con la Junta para la contratación de cuatro personas para estos enclaves patrimoniales.

Por ello, ha insistido en la necesidad de ayuda a las administraciones para mantener lo que es "motor económico" del desarrollo local sostenible de este municipio en el que el turismo de interior vuelve a ser un eje de crecimiento, y hay una amplia población extranjera.

Tras su reciente encuentro con la Delegación de Turismo de la Junta en Granada, Gallego ha apuntado a la ausencia de compromisos concretos que puedan permitir continuar con los yacimientos abiertos, si bien, en el marco de las competencias de este departamento, se ha ofrecido al Ayuntamiento de Galera distintas ayudas para cuestiones promocionales, así como información sobre las líneas de subvenciones oficiales.

Según la información del Ayuntamiento de Galera, el convenio para los enclaves arqueológicos de Castellón Alto y Tútugi había venido con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales desde 19 años atrás. En este convenio, la Junta aportaba alrededor de 40.000 euros anuales (45.000 de lo que había que detraer ingresos por entradas de en torno a 7.000) y el Consistorio alrededor de 20.000.

Dentro del Geoparque de Granada, reconocido por la Unesco, los enclaves de Galera constituyen uno de los principales referentes visitables. Este proyecto de desarrollo territorial "encaja perfectamente", ha agregado el Ayuntamiento, con las prácticas en materia de desarrollo local de Galera desde principios de la década de los años 2000, gestionándose para ello inversiones para la puesta en valor del patrimonio que han superado los 1,6 millones de euros.

Además, hay un proyecto para una intervención en la necrópolis de Tútugi, financiada con el 1,5 por ciento cultural, presupuestada en 111.888 euros. También se va a excavar el santuario Ibero del Cerro del Castillo, perteneciente al conjunto de Tútugi, con un presupuesto de 21.540 euros, una actuación financiada por la Diputación de Granada, en lo que para el Ayuntamiento demuestra "el compromiso de todas las administraciones por el patrimonio local".

El 25% de la población actual de Galera es extranjera y, según un estudio realizado por el Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada, una de las tres razones principales para establecerse en Galera como su lugar de residencia permanente fue el patrimonio que atesora el municipio.

En 2019, el 43% de los visitantes de los enclaves de Galera se alojó en Galera o el entorno, generando un impacto directo económico anual de 218.572 euros, al que hay que sumar el impacto indirecto que no se encuentra cuantificado.

Al encontrarse Galera en una zona rural alejada, la curva histórica del número de habitantes es descendente, hasta que en este año ha comenzado a cambiar la tendencia al producirse un incremento de población del cuatro por ciento, junto a un incremento de afiliaciones a la Seguridad Social del ocho por ciento, han agregado desde el Ayuntamiento.

La Semana Santa de este año, pese a la situación de cierre de la movilidad provincial, se batía además récord de visitas guiadas en los yacimientos, superando las 800 en menos de siete días. El 77% de estos visitantes se alojó en Galera o su entorno, con lo que esto supone de impacto para la hostelería de la zona, han añadido.

Informe jurídico contrario

Por su parte, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta informaba el 18 de mayo pasado que no iba a firmar el convenio con el Ayuntamiento de Galera para la gestión y el mantenimiento de los yacimientos de Castellón Alto y Tútugi, debido a la existencia de un informe jurídico contrario.

Dicho informe, según informó la Junta, indica que dicha institución no tiene competencias para rubricar el documento, ya que por un lado, no existe una resolución de adscripción de dichos espacios a la entidad y, por otro, "no entraría dentro de sus funciones".

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales había estudiado el documento que se ha firmado en años anteriores y que tanto Intervención General de la Junta de Andalucía como el Gabinete Jurídico y las auditorias, llevadas a cabo en las agencias públicas, han dejado claro que "no tiene competencias en materia de patrimonio". Por tanto, incurriría en una ilegalidad, si lo firmase. De hecho, se habla en el estudio de "subvenciones encubiertas a las cantidades asignadas en el convenio que rondan los 45.000 euros".

Por otro lado, el informe jurídico también aludía a que el titular tanto de Castellón Alto como de Tútugi es el Ayuntamiento de Galera y no la Agencia o la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, lo que dificulta la firma del documento, en que también se ponen como ejemplo otros convenidos firmados como el de los trabajos que se llevan a cabo en Orce mediante subvenciones nominativas firmadas con la Universidad de Granada, y que sí se atiene a la ley.

Rodeado por las sierras de La Sagra, Castril, Cazorla y Baza, todas ellas declaradas Parque Nacional, Galera cuenta con siete asentamientos arqueológicos pertenecientes a la cultura de El Argar. Destacan, entre otros, el yacimiento arqueológico del Cerro del Real, su necrópolis que data de los siglos VII al III antes de Cristo y la estatuilla de la diosa Astarté, conocida como la Diosa de Galera. También resaltan los yacimientos de Castellón Alto y Villares de la Arquería, o las tres atalayas de origen árabe, como son Tarahal, Albarrani y Ozmín.