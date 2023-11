Granada: Una ciudad con una gran proyección turística para el 2023

Si hay algo en lo que se caracteriza Granada es en su valioso atractivo turístico. Desde sus bonitas calles, sus impresionantes monumentos hasta su tradicional gastronomía de la tapa, todo suma para que el viajero se decante por visitar Granada. Es por eso que se prevé que la ciudad de la Alhambra sea uno de los destinos más visitados de todo el país. y y del mundo.

Los viajes internacionales se han visto truncados por el efecto de la pandemia y las medidas de control para contenerla. Durante dos años, visitar otro país desapareció de la lista de destinos de gran parte de la comunidad viajera. Sin embargo, el 2024, y tras un 2023 de record tras la eliminación de toda restricción, podría traer consigo una vuelta del turismo internacional, tal y como indican las predicciones para el próximo año.

Este informe muestra que la deseada vuelta a la normalidad parece más cercana con dos conclusiones: turistas internacionales buscan visitar España y turistas españoles desean conocer el mundo más allá de nuestro país. En primer lugar, España destaca en las tendencias de los viajeros extranjeros. Viajeros de Colombia, Gran Bretaña, Canadá o China sitúan varias ciudades españolas en su top 3 de destinos más reservados: Barcelona, El Arenal y Port d’Alcudia son los tres lugares españoles preferidos por la comunidad viajera global.

Por otro lado, los viajeros españoles también están más dispuestos a embarcarse en una aventura en el extranjero. Así lo demuestran sus destinos más deseados para el año 2023: Marrakech corona el ranking de ciudades en tendencia para la comunidad española, seguida de Budapest y Londres. Esto refleja un importante cambio respecto a las predicciones para 2022, pues los destinos preferidos eran nacionales.

No obstante, esto no significa que los españoles no viajen por España. De cara al 2024, las predicciones también incluyen cuáles serán las ciudades más visitadas por los turistas nacionales. Destaca en el puesto número uno Granada, una ciudad con gran encanto y un valor histórico y cultural incalculable. En segundo lugar, la capital riojana, Logroño. Finalmente, cierra el top 3 Sierra Nevada.