Granada entre las ciudades que más propinas deja en los bares

A la hora de valorar un bar o restaurante los comensales suelen hacerlo dejando una propina. En general viene dado por el trato recibido por el camarero, aunque también pueden incidir otros factores como la calidad de la comida, los precios o incluso el ambiente que se puede encontrar dentro del local.

Ahora, a través de una encuesta que ha realizado Preply, se pueden ver cuáles son las ciudades donde más se dejan propina en los restaurantes. Para realizar este estudio, se ha preguntado en grandes ciudades por el hábito de abonar un extra en bares y restaurantes aparte de la factura de la comida.

Sobre un 26,55% afirmó dejar propina habitualmente y un 28,08% condiciona esto a un buen servicio. Por otro lado un 19,78% asegura no dejar un céntimo extra más allá de la cuenta. Este estudio, además, preguntó por la opinión de los encuestados acerca de dos afirmaciones acerca de estas propinas. Un 21,19% dice que "Dejar propina es un buen hábito y no hacerlo es un mal gesto". En el lado contrario, con un 28,40%, están los que entienden que "Las propinas no serían necesarias si los sueldos fueran buenos”

En esta encuesta, se consultó a los residentes cuánto solían dejar de propina y el importe de la comida en el restaurante. A partir de ahí, Preply ha calculado una media u ha establecido una lista con aquellas ciudades donde más se dejan propina. Granada aparece en el puesto 16.

Así queda la lista de ciudades que conceden más propinas en bares (importe medio en porcentajes):

Valladolid - 10,18%

Las Palmas - 7,66%

A Coruña, Oleiros, Arteixo - 7,51%

Cádiz - 7,46%

Vigo - 7,30%

Barcelona - 7,22%

Málaga - 7,16%

Oviedo, Gijón, Avilés - 7,11%

Madrid - 7,06%

Zaragoza - 6,98%

Alicante, Elche - 6,84%

Valencia - 6,83%

Sevilla - 6,72%

Bilbao - 6,66%

Palma - 6,63%

Granada - 6,59%

Murcia, Orihuela - 6,49%

San Sebastián - 6,16%

Santa Cruz de Tenerife - 6,10%

Este estudio lo realiza anualmente Preply, una escuela online de idiomas, para dar a conocer cómo son las ciudades españolas. Dentro de la misma encuesta, también se ha tratado cuáles son las localidades consideradas más educadas por parte tanto de turistas como de residentes.