La Granada parisina: el éxito de las cafeterías y pastelerías con encanto en la ciudad

Un "must" turista cuando se visita París es realizarse una fantástica foto en una famosa cafetería para postear en tu Instagram y descansar de una larga jornada de turista tomando un café con hermosas vistas de París. La ciudad francesa tiene muchas cafeterías con encanto, y muchas de ellas están repletas de historia, ya que fueron visitadas por personajes famosos como Napoleón Bonaparte, también vieron nacer al séptimo arte con las primeras proyecciones de los hermanos Lumière y fueron refugio de intelectuales como Picasso o Sartre. Estas cafeterías de París se caracterizan por tener una arquitectura singular, cosa que ha hecho que algunas de ellas sean declaradas enclaves históricos.

El turismo pastelero es cada vez más común entre los visitantes de las urbes europeas y Granada se reniega a quedarse atrás. En los últimos años las cafeterías con encanto expermientan unos años de gloria que la pandemia, irónicamente, podría haber acelerado. El parón provocado por el confinamiento domiciliario hizo que muchos negocios fueran traspasados y muchos de ellos terminaron siendo renovados completamente. Tras ello, el aspecto de las cafeterías granadinas ha pasado a tener ese aire parisino que compagina la tendencia hacia los locales de decoración agradables y presumibles en redes sociales con un modelo de consumo que apuesta por la pausa y la tranquilidad, convirtiendo las tardes en una parte del día centrada a la socialización. Tendencia de comportamiento que también ha sido forzada por las restricciones horarias posteriores al confinamiento.

El clásico de los clásicos

Casa Ysla, de los piononos al emporio de las cafeterías de calidad. Los numerosos establecimientos de Casa Ysla son las pastelerías cafeterías de los piononos por excelencia y una visita de obligado cumplimiento para los más jóvenes con curiosidad por el mundo culinario granadino y para el público más tradicional que valora un servicio de calidad ininterrumpido durante décadas.

Casa Palacete 1822

Comenzamos nuestra ruta en la calle San Isidro. El hotel de cuatro estrellas Casa Palacete 1822 quizás no esté al alcance de todos, sin embargo, los granadinos que no necesitan de estancia pueden disfrutar de un bellísimo espacio situado en el interior del hotel que funciona como cafetería.

La cafetería pastelería del hotel se extienden en las inmediaciones de la entrada, en las que los clientes se pueden situar en una zona interior repleta de una lujosa decoración así como en el patio interior si prefieren disfrutar del aire libre y el buen tiempo que suele acompañar en el centro granadino.

Artesanos de Granada

Nos movemos hasta la acera del Darro para llegar a los Artesanos de Granada. Esta pastelería cafetería se encuentra en una de las zonas más icónicas de la ciudad, ofreciendo el impasse perfecto para una visita al Paseo de los Tristes o al Sacromonte.

Además de ser un precioso establecimiento y tener una localización privilegiada, el enclave es una visita obligada par los fanáticos de la Semana Santa, puesto que del 10 al 17 de abril la cafetería ofrece una colección especial de dulces de tradición.

El Huerto de San Antón

Si por casualidad has decidido adentrarte en las calles colindantes de la acera del Darro, es posible que llegues hasta la Calle San Antón y a esta fantástica cafetería. Con un estilo acogedor y agradable en su interior y una terraza disponible para los que prefieran mantenerse al aire libre, este establecimiento no destaca únicamente por las merendolas y el café de calidad, sino que, además, el zumo de frutas se encuentra entre sus especialidades. Una opción siempre recomendable para los que no soportan la cafeína pero gustan de disfrutar de una tarde tranquila en compañía.

La Finca Coffe

Este pequeño establecimiento situado en la calle Colegio Catalino, junto a la Catedral, cumple su función como cafetería y también como coffe shop. ¿Pero qué significa esto? Pues bueno, el café es para muy cafeteros y en la Finca son de los que defienden un consumo de calidad. En su establecimiento ofrecen, además de café y postres de calidad, bolsas café a granel para quien quiera elaborarlo en casa. Además, también ofrecen cursos de formación como introducción al barismo o elaboración de espresso y latte art.

Como recomendación, si eres de esos que echan azúcar a cucharadas o ilimitadas pastillas de sacarina, prueba a beber una taza de café sin añadir absolutamente nada. En esta cafetería apuestan por elaborar su propio café de forma artesanal con una periodicidad semanal, por lo que la calidad del producto es excepcional y a un precio muy asequible.