Los premios María Moliner del Ministerio de Cultura distinguen a estos once proyectos de Granada por fomentar la lectura

La biblioteca municipal Río Monachil de Monachil ha recibido un premio María Moliner de animación a la lectura del Ministerio de Cultura y Deporte por su proyecto Lecturentena, puesto en marcha durante el confinamiento de la pasada primavera para animar a los vecinos de este municipio metropolitano a leer, según indica el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El del Río Monachil es uno de los once proyectos granadinos premiados en este certamen, al que se pueden presentar los ayuntamientos de municipios con menos de 50.000 habitantes y que tengan biblioteca municipal. En esta edición de los galardones nacionales han sido reconocidos los proyectos granadinos -además de Lecturentena- La magia del encuentro, de la Biblioteca Escritor Jose Asenjo Serrano de Guadix; Lectura y cultura cerca de ti, de Güevéjar; Colorín colorado, este cuento no ha terminado, de la Biblioteca Maruja Fernández Lorente de Cúllar; Biblioteca en casa, biblioteca en la calle, biblioteca contigo, de la Biblioteca José Becerril Madueño de Baza; Viaja con nosotr@s, de la Biblioteca Poeta Antonio Carvajal de Albolote; Yo me quedo en la biblioteca, de la biblioteca Miguel Hernández de Armilla; Cerovirus, de la Biblioteca Pública Municipal de Moclín - Puerto Lope en Moclín; La vuelta al mundo desde la biblioteca, de Atarfe; La lectura no para, de Lanjarón; y el Proyecto anual de fomento de la lectura de Maracena.

Durante la cuarentena la biblioteca pública monachileña propuso a los usuarios de la biblioteca, a través de su página de Facebook, el reto de adivinar a qué libro pertenece un pasaje concreto bajo el hashtag #lecturentena. “Además, durante el confinamiento por la Covid-19, cada semana las técnicas de la biblioteca municipal Río Monachil, Beatriz, Raquel y Mercedes, grabaron en vídeo un cuentacuentos infantil, que también difundieron a través de su página de Facebook con un gran éxito entre los lectores más pequeños”, señala la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Monachil, Mari Carmen Morales, en declaraciones recogidas en el comunicado.

El galardón consiste en 2.000 euros, que la biblioteca municipal podrá destinar a adquirir nuevos ejemplares para sus lectores. La concejal de Cultura monachileña felicitó a la biblioteca municipal y a sus responsables “por este nuevo reconocimiento, que supone un nuevo premio al trabajo bien hecho para fomentar la lectura entre nuestros vecinos”.

El concurso, según indica el Ministerio en la información referida a la convocatoria de este año, tiene por objetivo premiar a aquellas bibliotecas de municipios que lleven a cabo un proyecto único que incluya las acciones de animación a la lectura, la eficiencia y labor bibliotecaria, la integración social en su comunidad, así como el uso de las nuevas tecnologías. Reconoce a 300 proyectos de bibliotecas en toda España.