Hotel boutique en la Sierra de Loja: una terapia contra el estrés para las vacaciones de Semana Santa en la provincia de Granada

No es necesario salir de la provincia para tener unas vacaciones de lujo repletas de actividades rodeadas de la naturaleza. La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel está formado por un complejo de nada más y nada menos que 350 hectáreas. Y no, no todo será hotel, sino que el complejo donde se hospedarán los visitantes estará rodeado de bosques, olivos, encinas, robles y almendros.

Este complejo situado en la Sierra de Loja cuenta con una categoría de 5 estrellas donde predomina el concepto Barceló Responsible. Además, en 2020 se alzó como el Mejor hotel boutique de España en los World Travel Awards.

La naturaleza como protagonista

Las actividades relacionadas con el entorno son uno de los grandes atractivos del complejo. Su localización en un entorno privilegiado ofrece a sus huéspedes actividades en plena naturaleza como son la marcha nórdica o Nordic Walking (ejercicio al aire libre que consiste en caminar con la ayuda e impulso de bastones similares a los utilizados en el esquí), Qi Gong (alude a una diversidad de técnicas habitualmente relacionadas con la medicina china tradicional, que comprenden la mente, la respiración y el ejercicio físico), rutas en bicicleta y baños en el bosque. Estas actividades están planificadas favorecer el descanso, combatir el estrés y favorecer el bienestar de los huéspedes.

El agua como protagonista

Además, el Royal Hideway Hotel cuenta con un servicio de Spa. Este ofrece un circuito de agua y tiene, entre otros, una piscina dinámica y de nado contracorriente, sauna finlandesa, baño turco, duchas de contrastes, tumbonas térmicas. Se ofrece una zona de masajes y otra de estética y belleza, con todo tipo de tratamientos para cuidar la piel a partir de las propiedades del aceite.

Sin olvidar la gastronomía

El buen comer ocupa un lugar destacado en La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel, con una oferta de tres restaurantes, La Finca, El Cortijo y El Mirador, que aúna productos de la mejor calidad, amor por la cocina y un gran reconocimiento y experiencia, donde disfrutar de estupendos idilios culinarios y animadas sobremesas entre amigos.

Catas de aceite

Para llevar las catas más allá de los vinos y los quesos, el hotel propone una donde el aceite de oliva virgen extra se convierte en el protagonista de esta experiencia gastronómica, prestando especial atención al AOVE de origen español; ingrediente clave de la dieta mediterránea. Esta iniciativa no consiste solo en probar el aceite, sino aprender a identificar sus diferentes propiedades organolépticas: su color, sabor, olor y textura. Las propiedades organolépticas son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir los sentidos, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color o temperatura.

Una cadena de confianza

Este hotel de máximo reconocimiento cuenta con un total de 412 reseñas en Google con una nota media excelente de 4,7 estrellas, una valoración que es una muestra de lo maravillados que han quedado los usuarios tras su visita, alcanzando en prácticamente todos los casos una imagen de servicio excelso en todos los sentidos. Los usuarios destacan el lugar como "un tesoro andaluz" y destacan además la accesibilidad de los precios, puesto que teniendo en cuenta sus cinco estrellas la relación calidad precio agrada a la mayoría de los visitantes, muchos de ellos habitantes de la provincia que deciden no salir del territorio para pasar unas vacaciones placenteras y rodeados de un ambiente natural único.

Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts es la marca de Barceló Hotel Group formada por hoteles-destino en localizaciones exclusivas, fuertemente vinculados a la cultura a través de la creación de momentos únicos e irrepetibles. Posicionados en el segmento del lujo, sus experiencias genuinas y ligadas al destino convierten sus 12 establecimientos urbanos y vacacionales en cuatro países (España, Emiratos, México y República Dominicana) en el perfecto escenario para una estancia transformadora.

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y una de las 30 más grandes del mundo en número de habitaciones, y ha sido reconocida como la ‘Mejor compañía gestora del mundo’ en la última edición de los World Travel Awards, considerados los Oscar del turismo. Actualmente cuenta con más de 270 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, que suman más de 60.000 habitaciones, distribuidos en 24 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. También forma parte del grupo Crestline Hotels & Resorts, una compañía hotelera independiente con 130 establecimientos en EE.UU.