El IES Virgen de las Nieves, al cine

El cineasta malagueño Manuel Jiménez, al que la Fundación SGAE le concedió una de sus ayudas a socios para la fase de documentación e investigación, estrenó la segunda parte del proyecto transmedia Las Sinsombrero, Ocultas e impecables, en el Festival Internacional de Cine de Albacete Abycine con un lleno absoluto. El documental, de 52 minutos de duración, será emitido por TVE dentro de la nueva temporada de Imprescindibles, esperando repetir el éxito de la primera parte y volver a ser trending topic el día de su emisión. La película fue rodada entre Málaga, Madrid, Barcelona y Granada, donde los estudiantes de primero de Bachillerato A de la promoción 2017-18 del IES Virgen de las Nieves se encargaron de abrir el largometraje.

"El estreno ha sido inmejorable: es maravilloso ver una sala de cine como el Capitol totalmente llena para el estreno de tu documental. La proyección ha sido de altísima calidad y el aplauso prolongado, nos hemos sentido muy arropados", declaró el autor y codirector, tras un coloquio con el público y la charla matinal en el IES Tomás Navarro de la ciudad manchega.

Ocultas e impecables. Las Sinsombrero 2 da luz a la vida y obra de aquellas creadoras e intelectuales que pertenecen por derecho propio a la Generación del 27, pero que la historia jamás ha reivindicado, sumergiéndolas en "un histórico y doloroso olvido".

En 1939, con el triunfo del fascismo y la dictadura franquista, muchos luchadores por la libertad emprendieron camino al exilio, otros se quedaron. "Las artistas que se mantuvieron en el país, protagonistas también del boom creativo y libertario que representaron los años republicanos, se vieron obligadas a sacrificar el espíritu transgresor que tanto las había caracterizado, para adaptarse al nuevo rol femenino, sumiso y devoto, impuesto por los vencedores", señaló Jiménez. Una regresión que la mayoría de ellas combatió desde un desgarrador exilio interior, pero que no les impidió seguir creando y evolucionando como autoras.

Elena Fortún, Delhy Tejero, Ángeles Santos, Lucía Sánchez Saornil, Margarita Manso, Carmen Conde y Consuelo Berges, todas ellas artistas necesarias, todas ellas mujeres Sinsombrero, son las protagonistas de este segundo largometraje documental.

Las mismas que, "con todo el desgarro", describió Jiménez, vieron cómo su legado no era ensalzado y su lucha por mantener un espacio de disidencia (oculto) durante la dictadura no era reconocido: "Sus nombres, al igual que los de sus compañeras que partieron al exilio, no fueron integrados en el nuevo relato memorístico, constituyéndose así una historia fragmentada, una memoria incompleta".

Con la ayuda directa de la Fundación SGAE a su socio y el apoyo de la Universidad de Málaga (a través de su Vicerrectorado de Cultura), Acción Cultural Española, la Generalitat de Catalunya y las universidades de Sevilla, Huelva y Exeter (Reino Unido), el proyecto transmedia ha sido coproducido por la andaluza Yolaperdono, la catalana Intropía Media y RTVE.

Manuel Jiménez, que ofreció un taller de la Fundación SGAE sobre el origen de esta idea en el Festival Alcances de Cádiz en septiembre, además de codirigir esta iniciativa es también coproductor junto a Tánia Balló y Serrana Torres y, junto a Balló y Núria Capdevila-Argüelles (asesora académica), su guionista.

La pieza cuenta con Andrés Luque en la producción ejecutiva de TVE, Pedro Sara como director de fotografía, Iván Roiz en el montaje, Violeta Pagán y Diego Lara en el sonido directo, y con Juan Carlos del Castillo en el diseño de sonido y mezclas.