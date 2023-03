Librerías de Granada en las que celebrar el Día de la Poseía

Hoy se celebra el día mundial de la poesía. En este día es común que se celebren eventos y actividades relacionadas con esta rama de la literatura. Así centros públicos, universidades, institutos, colegios o librerías celebran este día recitando algún poema.

Granada es una de las ciudades que más celebra la poesía, debido a su autor más celebre, Federico García Lorca, y a que forma parte de las “Cities of Literature” creada por la UNESCO. Ya sea en el Albaicín, la Alhambra, el Sacromonte e incluso en la Vega, Granada es un lugar muy poético.

Para este importante día aquí se presenta algunas de las mejores librerías en las que poder vivir la poesía en todo su esplendor.

Librería El Tiempo Perdido

Un lugar para encontrarte con aquel libro que tienes en mente mientras te impregnas de todo ese aura de tranquilidad que realmente hace perder a uno la noción del tiempo. Situada en una de las calles más céntricas de Granada

Librería Praga

Una de las librerías más veteranas de la capital granadina. Abrió en el 97 y desde entonces lleva ofreciendo a los granadinos los mejores títulos literarios universales. Un lugar de encuentro para los aficionados a la buena literatura.

Librería Atlas

Otra de esas librerías que lleva acompañando a los ciudadanos de Granada largo tiempo, pues cuenta con unos 28 años de vida. Manejan todo tipo de géneros e incluso se pueden vender aquellos libros que uno no quiera seguir teniendo en casa.

Tremenda Librería

De reciente apertura se ha convertido en todo un referente en la ciudad cuando se trata de adquirir un libro. Situado en la clásica zona del Realejo esta librería es el lugar perfecto para realizar una parada tras recorrer sus bonitas calles.

Librería Inusual

Como su propio nombre indica esta librería es única ya que ofrece aquellos títulos alternativos y les da una visibilidad que en muchas ocasiones no tienen debido a su condición más alternativa y no pertenecer a ese circuito de los más vendidos o Best Sellers.