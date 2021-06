Miguel Ángel López Zúñiga completa el Camino de Santiago: La parálisis cerebral no puede frenar al médico de Granada

Para recorrer el Camino de Santiago no existen excusas y tampoco faltan razones. Así lo ha demostrado el médico granadino Miguel Ángel López Zúñiga, que ha completado el Camino de Santiago, un trazado que ha recorrido en bicicleta desde Granada y que no sería noticia si no fuera porque lo protagoniza una persona con parálisis cerebral.

El joven médico de 31 años ha completado la hazaña para conseguir fondos económicos destinados a comprar ordenadores a niños que permitan comunicarse a niños con su mismo diagnóstico. López Zúñiga ha contado su aventura en la sede de la Asociación Granadina de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace), donde ha sido recibido la presidenta de la entidad, Encarnación Navas, y por el alcalde de Granada, Luis Salvador, que ha destacado su espíritu de superación y lo ha considerado un ejemplo a seguir.

El objetivo de este particular Camino de Santiago en bicicleta ha sido recaudar fondos económicos para que niños con parálisis cerebral puedan hablar a través de ordenadores. El proyecto 'Móntate y pedalea' comenzó el pasado 30 de mayo y ha supuesto un desafío “deportivo y físico” muy exigente con 1.211 kilómetros de distancia dedicados a recaudar dinero para mejorar la calidad de vida de personas con parálisis cerebral.

El alcalde ha recordado que este proyecto arrancó con dificultades, ya que López Zúñiga sufrió una caída en la primera etapa, y ha aplaudido el compromiso de su protagonista, que no se planteó abandonar.