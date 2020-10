"No miento si os digo que detrás de estás palabras hay en gran parte tristeza. He imaginado mil veces en mi cabeza este momento, mis primeras palabras como Lucas, pero nunca pensé que no habría nadie delante de mí para escucharlas". De esta forma arranca el discurso de Miguel Navarro, el Lucas 2020, un alegato que esta vez no llenó de estudiantes y curiosos la plaza de la Facultad de Derecho, ni tampoco las calles de Granada de color, risas y cánticos que defendían -y festejaban- por qué "Medicina es la mejor carrera del mundo". La pandemia del coronavirus lo ha cambiado todo, pero más aún a ellos, a los estudiantes de Medicina en la Universidad de Granada (UGR), de los que algunos han vivido en primera persona la crudeza de la realidad que les hizo matricularse en esta carrera: salvar vidas aunque haya que dejarse "la vida, la salud y el sueño".

El pasado 17 de octubre, Día de San Lucas, los Borregos -como se dirigen a los estudiantes de Primero de Medicina- no fueron recibidos por los veteranos con disfraces y abrazos, pero sí que los de Cuarto, que cada año se encargan de organizar la festividad del patrón, quisieron darles una bienvenida, aunque sea de forma telemática.

El encargado de poner voz fue Miguel Navarro, estudiante de Cuarto de Medicina que había sido el elegido por su promoción para ejercer como Lucas y que, junto a otros compañeros, realizó un vídeo, que no tardó en hacerse viral por redes sociales, en el que recorrió ese camino que cada año lleva a miles de estudiantes desde la antigua Facultad de Medicina hasta la plaza de la Facultad de Derecho, donde coronan la estatua de Carlos V y gritan lo orgullosos que están de estudiar Medicina, mientras atraen miles de miradas.

"Seguro que nuestros viejos amigos de Derecho nos han echado de menos y Carlos V debe de estar confundido, preguntándose por qué hemos faltado a la cita este año", relata Navarro durante el vídeo, en el que se recuerda que "puede que 2020 pase a la historia como el primer año sin Lucas, pero, también, como el primero en el que no celebrarlo era la mejor forma de homenajear a la profesión, de demostrar al mundo lo orgullosos que estamos de nuestros sanitarios; de decirles que su lucha nos empuja a seguir sus pasos porque son un ejemplo para todos los que elegimos dedicar nuestra vida a ayudar a los demás. Este Lucas va por ti, que te dejaste la vida, la salud y el sueño, justo cuando más lo necesitábamos. Una y mil veces, gracias".

"Vividlo todo este año, lo bueno y lo malo. Llenad la mochila de sentimientos porque algún día nos encontraremos en nuestro Lucas. No sé cuándo ni dónde, pero queremos que nos lo contéis todo", dijo el Lucas a los novatos, como ejemplo de que la celebración, "si hay una palabra que la define", esa es, sin duda, "bienvenida", los estudiantes de Cuarto han inaugurado, aunque sea de forma virtual, el nuevo curso dejando clara una cuestión que "siguen aquí".

"Volveremos, algún día, cuando esta pesadilla haya terminado, a gritar, cantar, a abrazarnos. Volveremos a la facultad antigua y a Derecho, a los nervios de descubrir la temática, a ir con el teatro y a emocionarnos con el discurso. Volveremos a demostrarle al mundo que estudiar Medicina en Granada es algo más, algo que no se puede explicar, que solo se puede vivir. Cambiaremos el calendario lunar para recuperar lo que es nuestro, eso que nos recuerda quiénes somos. Volveremos al Lucas aunque nunca nos hayamos ido. Volveremos". De esta forma culmina el discurso del Lucas 2020, un discurso que ojalá muy pronto pueda ser pronunciado junto a la estatua de Carlos V, con Granada inundada de color y celebración.

Vídeo completo del Lucas 2020: