La moda para mujeres altas se vende en Granada: "Cuando mides casi 1,90 la gente te mira de arriba abajo"

En respuesta a la demanda creciente de mujeres altas que luchan por encontrar ropa que se ajuste a sus medidas, surge Tallwear Paula Holgado. Esta nueva marca de moda, fundada por la propia Paula Holgado, busca proporcionar prendas diseñadas específicamente para mujeres que superan los 1.76 metros de altura.

Frustración yendo de compras

Paula, inspirada por su propia experiencia de frustración al no encontrar ropa adecuada a su altura, decidió emprender este proyecto para ofrecer una solución a una necesidad largamente ignorada en la industria de la moda. "Desde muy pequeña he sentido la frustración de ir tienda por tienda y salir con las manos vacías. Cuando mides casi 1.90 la gente te mira de arriba abajo sin ningún tipo de disimulo y, en la adolescencia, te afecta aún más si no te sientes segura con la ropa", comenta Paula.

En estos momentos, la marca está en fase de contacto directo con sus potenciales clientes a través de su cuenta de Instagram @paulaholgadotallwear, donde Paula está encantada de hablar, asesorar y recoger ideas para futuras prendas que satisfagan esta necesidad. Las ventas se realizan principalmente online, aunque en ciertas ciudades como Málaga, Granada o Algeciras, las clientas tienen la posibilidad de quedar con Paula para probarse las prendas y facilitar el proceso de compra.