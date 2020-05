María Romo, la representante de la Universidad de Granada en Tesis en tres minutos: "El 50% de nuestro trabajo es divulgar"

La célula no es una célula. Es una, digamos, población. Las proteínas no son proteínas. Pueden ser, pongamos por caso, estafetas de correos. Y si la oficina cierra, no llegan los envíos. Así resume, en apenas dos pinceladas, cuatro años de intenso trabajo de laboratorio. La doctoranda María Romo Lozano, investigadora de la Universidad de Granada, hace gala de su talento divulgador. Al otro lado del teléfono explica con unos segundos a qué se dedica. Trabaja en el López Neyra y sus avances pueden ser claves para abordar la enfermedad de Parkinson. Junto a esta responsabilidad –enorme–, que asume la científica, María Romo reconoce que tiene otro afán: abrir las puertas del laboratorio para que todo el mundo sepa qué se hace dentro.

Esa vocación divulgadora llevó a la doctoranda –que ha desarrollado toda su carrera en la UGR, donde se graduó en Biología y realizó el máster– a embarcarse en el concurso Tesis en tres minutos, que consiste, precisamente, en eso: resumir en apenas tres minutos el trabajo de años. Ayer jueves se desarrolló la fase final en la UGR y María resultó ganadora con su breve Parkinson’s ruined the party, but who stole the mail? (El Parkinson arruinó la fiesta, pero ¿quien robó el correo?), en el que habla de cómo esas oficinas de correos saboteadas (en realidad el aparato de Golgi) tienen relación con esta enfermedad.

María reconoce que siente pánico escénico “brutal”, pero le puede su vocación divulgadora. Ha participado en eventos como la Noche de los Investigadores, Café con Ciencia, quedó quinta en un reciente concurso de vídeos divulgativos organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el que participó un centenar de investigadores y ha sido alumna de los cursos de divulgación que organiza la Universidad de Granada de la mano de Susana Escudero y Carlos Centeno, a quienes la investigadora califica como “oro”.

“El 50% de nuestro trabajo es divulgar”, explica sobre su interés por hablar en público de ciencia a pesar de los “nervios”. “Es muy importante trabajar de puertas para dentro, pero también tenemos que enseñar a la sociedad lo que hacemos”. Además, Romo indica que “siempre me ha motivado explicar” de una manera sencilla en que consiste su trabajo.

Un trabajo condicionado por la pandemia María Romo podrá leer su tesis posiblemente a primeros del año próximo. Su trabajo también se vio afectado por el estado de alarma y no será hasta que Granada pase a la fase 2 cuando regrese al laboratorio. Mientras, trabaja desde casa. Sumará un año más de beca FPI. En un principio, ésta terminaba en abril, pero se ha prorrogado a causa de la pandemia.

Para su intervención en la fase del Tesis en tres minutos contó con la colaboración del docente del Centro de Lenguas Modernas (CLM) Nathan Paul Turner y del actor de doblaje y profesor José Antonio Meca. María reconoce que su ayuda fue clave en el trabajo de condensar en tres minutos su trabajo y hacerlo de una forma atractiva. “Lo más difícil es que fuera ameno, que tuviera sentimiento. Tardé en darle forma, que fuera un monólogo cíclico”, que termina en el mismo punto en el que comenzó.

Su intervención tuvo que ser, como rige en estos tiempos de pandemia, virtual, lo que, asegura, la ayudó. Con el móvil cerca pudo seguir los mensajes de ánimo que le llegaron de amigos, familiares y allegados. El estado de alarma ha condicionado esta parte del certamen, que debía haberse realizado a finales de marzo.

Ahora queda la fase internacional. Un jurado seleccionará a los mejores de cada una de las universidades participantes y los finalistas competirán en la gran final prevista en la localidad francesa de Montpellier.Otros siete investigadores llegaron la final de la UGR: Carmen María Callizo Romero, Miguel Ángel Medel Miranda, Sebastián Peralta Galisteo, Teresa Quesada Calvo de Mora, Rafael Román Caballero, Manuel Sánchez García y Sandra Suárez García.