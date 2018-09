Marta Moreno, la empatía y la belleza

Marta Moreno es modelo y tiene 21 años, pero no encaja dentro de ese estereotipo que algunos pueden tener en torno a las mujeres que se dedican a esta profesión. Es sencilla, extrovertida, inquieta y extremadamente bella, pero no sólo por su apariencia física, sino por la empatía que proyecta en su manera de ser. Ella será quien represente a Granada en el certamen Miss World Spain que se celebrará en Rota desde desde hoy y hasta el 15 de septiembre, día en el cual se celebrará la gala del evento.

Marta ya sentía desde pequeña una inclinación por desfilar cuando se subía a los zapatos de su madre con tan sólo seis años. Es modelo desde los 16, pero tiene presente que esta profesión es un tanto efímera por lo que siempre ha tenido claro que lo primero era estudiar. Trabaja como administrativa en Saceco (Sindicato Andaluz de Celadores Conductores) y recientemente terminó sus estudios de edición de fotografía y vídeo. Tiene diversos horizontes abiertos pero una de sus ilusiones sería dedicarse a la interpretación. A pesar de su juventud, Marta tiene los pies en la tierra.

Le debemos al pintor Julio Romero de Torres la representación idealizada de belleza andaluz y aunque la diversidad es amplia, se tiende a pensar en la mujer del sur es morena, tanto de piel y pelo, y de ojos oscuros, con una mirada profunda, casi misteriosa, en la que reposan los siglos de sabiduría de coexistencia cultural que se dio durante el Al-Ándalus. Marta Moreno podría haber aparecido perfectamente en uno de los cuadros del famoso pintor cordobés si hubiera sido coetánea suya debido a que su apariencia física es exacta a aquella por la que el artista plástico sentía predilección.

Marta no tiene muchas esperanzas en ganar el certamen, de hecho ni se creía que la seleccionaran para ser la candidata por la provincia en el certamen nacional de misses. Un amigo suyo le dijo que había más de un 1% por cierto de conseguirlo, pero aunque sea escasa esa posibilidad la granadina no descarta ser escogida como la mujer más bella de España. "Voy muy contenta con muchas ganas de dejar a la ciudad muy alto. Mi objetivo es que me conozcan cómo soy", destacó.

Marta competirá la próxima semana contra 51 chicas para llevarse la corona que la convierta en la mujer más atractiva de España en una competición que aúna diversas pruebas, pero para ella la belleza no reside en la apariencia física sino que se sustenta en la empatía que posea el individuo: "para mí una persona es bella cuando tiene empatía, es indispensable para que alguien sea lindo". Para la modelo granadina, incluso, debería enseñarse en alguna asignatura a desarrollar esta característica tan humana.

Marta considera que en la actualidad se le da demasiada importancia a la imagen, sobre todo en redes sociales. Ella que estudió fotografía, sabe de lo que habla y comenta que diariamente se ven muchísimas instantáneas muy retocadas. Moreno señala que hay mucha gente que se mueve por la imagen, por la fachada de la persona, algo que a ella no le ocurre.

Marta tiene una constitución delgada casi envidiable, pero no conseguida a base de dietas ni operaciones, sino sólo con algo de deporte, porque no se priva de nada a la hora de comer. Su plato preferido es el salmorejo en verano y el puchero en invierno, siente predilección por la verdura y se planteó hacerse vegetariana pero le encanta el jamón serrano, además, le gusta el helado, sobre todo el de limón.

Por otro lado, Marta tiene unas fuertes convicciones feministas, defiende la igualdad entre mujeres y hombres y no entiende como en este siglo hay personas que no se puedan considerar como tal. Además, abriría las pasarelas a todas las tallas ya que a su juicio, la moda tiene que abarcarlo todo. En relación a la música Marta afirma que le gusta mucho The Police, porque se lo ponían sus padres, pero tienen predilección por grupos españoles actuales como Izal, Lori Meyers y Supersubmarina, además del flamenco, le gusta Rosalía.

El certamen de belleza está compuesto por cuatro fases: las pruebas físicas y de talento; prueba de traje regional; y el proyecto social. En la primera las modelos tienen tiene que correr 1500 metros y nadar 250 -Marta fue nadadora cuando era más joven-, en la segunda tienen que demostrar un talento, que en el caso de Marta es un vídeo en el que ella demuestra sus capacidad como realizadora audiovisual. La tercera prueba es la de vestido regional, para la que llevará un vestido flamenco que le prestó la diseñadora Viki Noguer. Además, las concursantes tienen que demostrar que están concienciadas con una causa de índole social, en el caso de marta, lo está con el acoso escolar.

Si Pablo Neruda, el ilustre escritor chileno y premio Nobel hubiera conocido a Marta Moreno, no hubiera dudado en dedicarle los versos : "Bella,/de finas manos y delgados pies/ como un caballito de plata,/ andando, flor del mundo,/así te veo,/ bella", pero no por su apariencia y aspecto, sino por la naturalidad y gracia con la que se relaciona con el mundo la candidata a ganar el Miss World Spain.