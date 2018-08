Motril acoge el camión de las oportunidades

El camión de las oportunidades laborales ha hecho escala en Motril. Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de la Fundación ONCE, ha puesto en marcha el espectáculo rodante No te rindas nunca que, con el lema 'Esta oportunidad no pasa todos los días', llegó ayer a la capital de la Costa Tropical dentro de su recorrido durante tres meses por 15 comunidades autónomas y 78 localidades españolas. Esta iniciativa se integra en el plan de inclusión laboral de jóvenes con discapacidad del proyecto 'Activa tu talento', en el marco de ejecución del Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Su objetivo es atraer a 5.000 jóvenes parados de entre 16 y 29 años de todo el territorio español que posean certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y dotarles de recursos que mejoren su empleabilidad. El roadshow cuenta con cuatro unidades móviles que están recorriendo de forma simultánea el territorio español durante este verano, estando situadas de dos a cuatro días en las ubicaciones elegidas para cada localidad. Esta iniciativa -que se inició el pasado 12 de julio- se podrá visitar en Motril hasta mañana, en la playa de Poniente, frente al camping de Playa del Pelaíllo, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

La teniente de alcalde responsable de Formación y Empleo, María Ángeles Escámez; el coordinador de Inserta Empleo en la comarca, Miguel Cortés; y el director de la Fundación ONCE en Motril, Emilio José Sánchez; fueron los encargados de presentar el proyecto ayer en Motril. Escámez agradeció a Inserta Empleo de la Fundación ONCE que haga escala en Motril durante tres días e hizo hincapié en que "es importante aprovechar estas herramientas para mejorar la empleabilidad mediante talleres con diversas temáticas que fomentan la actitud y el talento".

Por su parte, Cortés subrayó que el gran objetivo de esta iniciativa es atraer a los jóvenes que cuenten con alguna discapacidad para ofrecerles "todo el apoyo que desde Inserta Empleo de Fundación ONCE se están desarrollando para ayudarles a la inserción laboral".