Unos Playmobil que 'invaden' Granada

Hace unos dos años, Matilde Valenzuela, una vecina de Salobreña, se encontró por casualidad una foto de un desconocido en Instagram que utilizaba unos Playmobil a modo de personajes en un fantástico paisaje. Una imagen que le sorprendió y gustó a partes iguales, y que le abrió las puertas de una gran comunidad de personas que retratan a estos muñecos en lugares significativos y emblemáticos del mundo. Tiempo después se animó a emprender su propia iniciativa y poner en marcha su página en la red social, para de esa forma compartir su afición por la fotografía y su recién adquirido gusto por los Playmobil.

De profesión farmacéutica, Matilde -@matplaymobil en Instagram- explica que comenzó utilizando algunos muñecos que ella misma le había regalado años atrás a sus hijos, para realizarles una sesión fotográfica que, inicialmente decidió almacenar por gusto en su teléfono, para más tarde compartirlas con otros aficionados de diferentes partes del mundo que tenían su misma afición.

Valenzuela indica que la afición era algo que ha mantenido en secreto, "solo lo sabía mi familia y poca gente más", y destaca que "el 99% de mis seguidores son de distintas partes del mundo que me escriben para decirme que les gustan las fotos. Sobre todo, hay mucho extranjero, asiáticos en su mayoría", y añade que ella prefiere "mantenerse en el anonimato".

Un pasatiempo que ha ido aumentando con el paso del tiempo y que su familia ha alimentado con la adquisición de nuevos personajes para sus escenas. "El año pasado mi hija me regaló un Papá Noel y los Reyes Magos, entre otros, y mi marido una furgoneta Volkswagen muy graciosa que he utilizado varias veces para escenificarla en varias fotos", después "han venido, muchos más, entre ellos una familia de indios o un barco pirata".

Pero como en todo hobby por la que se siente uno atraído siempre se tienen sus personajes favoritos, por lo que destaca que "de vez en cuando si veo alguno que me gusta me lo compro para aumentar mi colección".

Personajes que son elegidos de manera minuciosa y con mucho cuidado para cada una de las sesiones fotográficas que les realiza y siempre dependiendo del lugar donde van a ser plasmados, así como del momento o de donde vaya de viaje. "A veces la fotografía la tengo más que pensada y otras ocasiones las hago de forma improvisada". "Me gusta mucho la montaña, la nieve y salir a correr, en esos momentos siempre llevo varios Playmobil en la mochila por si en el trayecto o en algún momento se me ocurre una imagen", aunque reconoce que no siempre pasa, y pone como ejemplo una de las sesiones realizadas en el Albaicín de Granada, "allí no voy a llevar a la familia de indios que me regalaron, en ese caso cojo personajes que me pueden servir según para el lugar", señala.

Esta vecina de Salobreña advierte, entre risas, que se considera muy perfeccionista con las fotografías, "reviso mucho los encuadres, la luz y la composición, a veces es más complicado porque si quieres incluir varios personajes tienes que tener cuidado que no se tapen y que se vea también el paisaje, que es otra de mis aficiones".

Indica que las figuras de Playmobil, a simple vista, para mucha gente son todas iguales. Pero cuando llegan a mis manos, estos pequeños muñecos "me ofrecen centenares de posibilidades y decenas de escenas donde colocarlos". Hasta el momento han posado en el Paseo de los Tristes o en el Mirador de San Nicolás con la Alhambra de fondo, al pie del Castillo de Salobreña, en Sierra Nevada, así como en algunos lugares emblemáticos de la Costa Tropical, por lo que de una forma indirecta y con la fotografía sirve para promocionar turísticamente esos puntos. Además, para que "la gente conozca otros lugares del planeta que he tenido la ocasión de visitar".