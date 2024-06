¿Eres de La Plazuela o de Operación Triunfo? dos conciertos icónicos con sabor a Granada este fin de semana

¿Por qué galopa tu pulso? Quizás sea por un Del lao de la pena o puede que el arranque llegue con el When The Party's Over. En una de las dos se encuentran la mayoría de pieles de Granada este fin de semana. Entre lo enraizado del sonido de La Plazuela y lo más mainstream del momento: las voces de los concursantes de la última edición de Operación Triunfo. Pero aunque al primer acorde sean universos contrapuestos, hay muchas más conexiones de las que parecen entre las dos inclinaciones: ambas tienen carácter granadino y, además, coinciden este sábado en sendos conciertos que, se puede presumir, serán multitudinarios.

Ambas citas tendrán lugar en espacios ya icónicos para la música granadina. La Plazuela actuará en la Plaza de Toros de Granada a partir de las 21 horas, un lugar reservado para los grandes artistas internacionales que visitan la ciudad y que mañana abre las puertas a un dúo granadino cada vez más presente en grandes festivales y, por su parte, los artistas de OT repasarán éxitos en el Cortijo del Conde.

Un primer llanto en 'andalú'

El renacer del 'andalú' con grupos como Califato 3/4 y la misma Plazuela, entre otros, han hecho mainstream el acento del sur con sonidos que conviven entre el flamenco, el funky, sintetizadores y recuerdos de otro momento icónico de la música andaluza de vanguardia, la que protagonizaron Pata Negra.

Ese aire fresco que insuflan a las artes les ha valido a los granadinos Manuel Hidalgo y Luis Abril un triunfo rotundo los I Premios de la Academia de la Música de España, celebrados este pasado lunes. La Plazuela llegará a su casa mañana con cuatro premios en los bolsillos y un disco, Roneo Funk Club, que está explotando allá donde lo llevan.

OT: el triunfo de tres voces granadinas

Paul Thin, Violeta Hódar y Denna son las tres voces propias de Operación Triunfo para Granada y, también, para gran parte del resto del masivo público que ha seguido a este fenómeno musical y televisivo. Los granadinos, junto a sus compañeros arrasarán mañana con los nervios y emociones de sus fans en el Cortijo del Conde, un recinto que otras tantas veces a sufrido los pisotones de baile de miles de personas en otras citas musicales de éxito.

A partir de las 22 horas se empezarán a escuchar temas que los seguidores de OT se saben desde el primer silencio como Blue Lights (Violeta), Dragón (Denna) o When The Party's Over (Paul Thin), pero también Slomo (Ruslana), Alors On Danse (Martin) o Mia (Chiara Oliver), entre otras.