Simple Minds, un clásico de los 80

Palacio de congresos

El pasado mes de febrero la banda escocesa lanzó Walk Between Worlds, su último trabajo desde que en 2014 publicara Big Music. Hoy presentan en Granada un trabajo de dos caras distintas, muy parecido al formato de álbum de la vieja escuela con el que crecieron el cantante Jim Kerr y Charlie Burchill como fans de la música. Junto a canciones como Summer y The Signal And The Noise, en las que se pueden escuchar guitarras vidriosas y los nuevos ritmos de danza de onda de la era post-punk, se exploran más sonidos cinematográficos con la canción de título Barrowland Star.

El álbum está compuesto por dos canciones sobre la fe, Magic y Sense Of Discovery. Aunque sin duda, uno de los temas clave es la citada Barrowland Star, que lleva el nombre del salón de baile icónico en el East End de Glasgow que ha albergado muchos espectáculos memorables de Simple Minds. Es una canción que aleja a la banda de su zona de confort tradicional, sus cuerdas de superposición y un fascinante solo de guitarra sobre algunas palabras conmovedoras.