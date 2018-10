La UGR crea un método para medir el orgasmo

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR), pertenecientes al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC), han desarrollado la primera herramienta en español que permite describir la experiencia orgásmica en el contexto de las relaciones sexuales en pareja.

Este estudio, publicado en una de las revistas científicas de medicina sexual con mayor impacto del mundo (The Journal of Sexual Medicine), ha adaptado y validado al español la Orgasm Rating Scale (ORS), uno de los escasos instrumentos que evalúa de forma exclusiva la experiencia psicológica del orgasmo desde un enfoque multidimensional. Se trata de un cuestionario compuesto por 25 adjetivos distribuidos en cuatro dimensiones (afectiva, sensorial, intimidad y recompensa) que describen la experiencia orgásmica en el contexto de las relaciones sexuales en pareja. Para evaluar clínicamente la experiencia subjetiva orgásmica más reciente, los investigadores de la UGR utilizan una escala tipo Likert, que va desde 0 (no lo describe en absoluto) a 5.

La encuesta se difundió primero a través de redes sociales y de grupos y colectivos

Así, en el estudio participaron 842 adultos de nacionalidad española (310 hombres y 532 mujeres) y mayores de edad. Todos ellos contestaron una batería de autoinformes 'online' sobre su experiencia orgásmica más reciente, compuesta por un cuestionario sociodemográfico y de la historia sexual, la Orgasm Rating Scale (ORS), la Escala de Opinión Sexual (SOS-6) y una escala de funcionamiento sexual general (MGH-SFQ). La encuesta se creó en la plataforma Limesurvey y el link para acceder a ella se difundió a través de diferentes redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram), grupos, colectivos, etc.

La autora principal del estudio, Ana Isabel Arcos Romero, señala que "tras el análisis de datos, la versión española de la ORS ha resultado tener buenas propiedades psicométricas, es fiable y válida para su uso tanto en el ámbito clínico como en el de la investigación". Así, la nueva herramienta "es una medida óptima para identificar personas con dificultades en la capacidad orgásmica. En la práctica clínica, puede usarse como dispositivo de detección de disfunciones orgásmicas en hombres y en mujeres". Y es que, como conclusión, "las personas con dificultades en su capacidad orgásmica obtienen menores puntuaciones en las dimensiones de la ORS que personas sin estas dificultades".

Este estudio forma parte de la tesis doctoral Arcos Romero, investigadora en el Laboratorio de Sexualidad Humana y estudiante de Doctorado en Psicología de la Escuela de Doctorado de Ciencias de la Salud de la UGR.