Vuelve a Granada el espectáculo que no dejará indiferente a nadie

Cuando se pretende asistir a algún evento en ocasiones se busca un espectáculo que sea diferente o rompedor. Esto hace que , al vivir una nueva experiencia, se pueda generar un grato recuerdo de ese evento. A la vez, muchos de estos suelen tener cierto reconocimiento precisamente por ser algo único que no puedes encontrar en otro lugar.

Así vuelve uno de esos espectáculos donde puesta en escena y todo tipo de acrobacias se unen a un entorno de pasión y sensualidad. Se trata de The Hole X. En la gira del espectáculo todos los elementos, que han hecho de él el evento más fresco y provocativo de todas las carteleras, regresan con una pasión y sensualidad mayores. Circo, cabaret, magia, música, humor, stripteases burlesque… con los personajes más icónicos de las tres ediciones de The Hole.

Lanzado y erótico, The Hole X ofrece las entradas para el espectáculo, el cual se presenta con incontables actuaciones y una producción pasmosa, con el objetivo de incitar al público a dejarse llevar y de retar la famosa “etiqueta social”. De la mano de un diestro y cautivador maestro de ceremonias, todos los asistentes se embarcarán en un viaje picante, sabroso e impactante. Las más locas de las extravagancias, los más elocuentes de los monólogos y las más inesperadas de las sorpresas llaman hogar a The Hole X, el agujero donde lo establecido, lo moral y lo aceptable no tienen cabida. Todo esto tiene lugar gracias al atrevido elenco que lleva a cabo la actuación, un reparto de estrellas de lo libidinoso.

Además del maestro de ceremonias, la experiencia inolvidable viene dirigida por la fuerte mano, y el látigo, de Vinila von Bismark. Otros de los muchos grandes artístas españoles e internacionales que acompañan este espectáculo son Eduardo Casanova, Paco León, Eva Isanta, Victor Palmero, Alex O'Dogherty, Edu Soto, La Terremoto de Alcorcón, Anabel Alonso y Quequé.

The Hole X dista mucho de ser la primera edición de este espectáculo de irreverencia y líbido candentes. Es, de hecho, además del antídoto perfecto a tiempos dificiles, su décimo aniversario. Nueve ediciones anteriores preceden a esta versión de la historia más picante del teatro. Amor al buen rollo y al carpe diem. Nueve ediciones que avalan, claramente, el indiscutible fenómeno en el que se ha convertido.

El número de espectadores espantados y encantados, cautivados por la libre sensualidad expuesta sobre los escenarios, supera los 2.500.000. Además de haber llegado a más de dos millones de personas, The Hole ha expandido sus provocativos brazos por todo el globo, a más de 5 países diferentes. En todos los lugares por los que ha pasado, en todas las ediciones que han tenido lugar, el espectáculo ha mantenido su esencia, su naturaleza, su atractiva y entretenida perversión. Esto le ha otorgado a la idea una cualidad particular, un sabor propio que no se encuentra en ningún otro sitio y que conquista allí por donde pasa. Las figuras y los personajes cambian. Las actuaciones varían y mejoran y la producción y el público crecen como la espuma.

Este espectáculo se celebrará desde el 2 hasta el 12 de febrero en la Huerta del Rasillo. Las entradas ya pueden ser adquiridas en el siguiente enlace.