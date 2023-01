Vuelve a abrir en Granada la clásica tienda de videojuegos 'Master Game'

En el transcurso de los años muchas de las tiendas de barrio acaban desapareciendo, dando así por finalizada una época que con el tiempo será recordada por muchos de los habitantes que recurrían al local en busca de los productos o servicios que ofrecían.

Por suerte hay algunos de esos comercios que, como si se tratase de un milagro navideño, vuelven a la vida. Es el caso de la clásica tienda de videojuegos Master Game. Hablar de esta tienda es hablar de la historia de los videojuegos en Granada. Fue una de las tiendas referencia dentro de este sector ya que muchos de los jóvenes, y no tan jóvenes, acudían en busca de aquellas últimas novedades durante la década de los noventa y buena parte del 2000.

Así, David Fernández, trabajador al principio de este negocio y que luego se quedó al frente de ella, ha decidido que, tras su cierre en 2014, tenía que volver a Granada para seguir ofreciendo los mejores juegos tanto actuales como “retro”.

“Nuestra idea era abrir antes de Navidad, pero por temas burocráticos nos ha sido imposible” comenta David en su primer día con las puertas abiertas. “La verdad que hemos perdido parte de la navidad e incluso faltan algunos detalles por terminar y materiales que todavía nos tienen que llegar. Vamos que faltan algunas cosas, pero había que abrir ya” termina con bastante ilusión reflejada en su cara.

Durante el día de la apertura se han pasado algunos nostálgicos que con alegría volvían a ver como la tienda de su infancia volvía a Granada. Otros, a la vez, la descubrían por primera vez y a la hora de irse lo hacían entonando un “seguro que volveremos por aquí”

En abril del pasado año ya comenzaron creando la tienda online de Master Game. Pero para David esto no era suficiente. “Yo llevaba tiempo con la idea en la cabeza, e incluso al abrir la tienda online muchos me decían de abrir una tienda física, como la de antes. Entonces fue cuando mi hijo me dijo que por qué no la montaba. Eso fue lo que me hizo decidirme” aclara David mientras su hijo pasea por la tienda admirando todo el material que han colocado juntos.

“La página web sigue funcionando, la lleva mi mujer. Yo estaré en la tienda, asesorando a todo el que lo necesite y trayendo aquello que estén buscando. Para que pueda funcionar tengo que diferenciarme del resto, que aquí en Granada son todas franquicias y grandes superficies” explica David. “Quiero que los aficionados a los videojuegos encuentren aquí su segunda casa”.