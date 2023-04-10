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Vuelven las Jornadas de Turismo Activo del Valle de Lecrín

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Cristian Castro

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Durante esta semana se celebra la una nueva edición de las Jornadas y Feria de Turismo Activo del Valle de Lecrín. Un evento dedicado a promover y divulgar los entornos turísticos de esta zona de Granada.

Desde el 13 hasta el 16 de abril todos aquellos interesados podrán acercarse a los distintos stands y participar en las numerosas actividades que han organizado durante estos días. Cada día se ha destinado para celebrar diferentes secciones. Así el 13 y 14 serán las jornadas técnicas, el 14 se celebra la propia feria y el 15 y 16 habrá un buen número de actividades.

Toda la programación está organizada por varios organismos como la Universidad de Granada o la Diputación de Granada a la vez que participan varios municipios del Valle de Lecrín. La programación al completo queda de la siguiente forma.

DÍA 13 MAÑANA

  • 9:30 INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA A LAS II JORNADAS DE TURISMO ACTIVO VALLE DE LECRÍN.
  • 10.00 DINAMIZACIÓN TURÍSTICA EN PADUL A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL OCIO ACTIVO.
  • 10:30 PRESENTACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO: "UN RECORRIDO A TRAVÉS DE LA HUELLA DE BOABDIL".
  • 11:00 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RURALES Y TURISMO DEPORTIVO AYTO. LANJARON.
  • 11:30 PAUSA CAFÉ
  • 12:00 EL TURISMO ACTIVO EN EL PARQUE NACIONAL Y NATURAL DE SIERRANEVADA
  • 12:30 EL PAPEL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL VALLE DE LECRIN.
  • 13:00 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA DEL AYTO. GRANADA.
  • 13:30 MESA REDONDA: EL TURISMO DE INTERIOR EN NUESTROS DÍAS.
  • 14:00 PAUSA COMIDA Parque Bulevar de Padul (Arroz). Cortesia de la Organización.

DÍA 13 TARDE

  • 16:00 TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN TURISMO.
  • 16:30 MARKETING DIGITAL EN EL TURISMO RURAL.
  • 17:00 LAS APP MÓVILES PARA LA MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE EN DESTINO.
  • 17:30 DESCANSO CAFÉ
  • 18:00 LAS EMPRESAS DE ECOTURISMO EN ANDALUCÍA.
  • 18:30 CULTURA EMPRENDEDORA: CREACIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO.
  • 19:00 GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DE LECRÍN: AYUDAS Y SUBVENCIONES.
  • 19:30 TRATAMIENTOS DE SALUD Y REPOSO VACACIONAL DENTRO DEL TURISMO ACTIVO.
  • 20:00 FINALIZACIÓN.

DÍA 13 NOCHE

  • 21:00 RUTA DE LA TAPA

DÍA 14 MAÑANA

  • 9:30 LAS TITULACIONES ACADÉMICAS EN EL TURISMO ACTIVO.
  • 10:00 EL PLURIFORMISMO DE LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y SUS RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL.
  • 10:30 LOS MODELOS EMPRESARIALES EN EL TURISMO ACTIVO Y RURAL.
  • 11:00 EL RÉGIMEN JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN ANDALUCÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN EL MEDIO RURAL Y LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO RURAL.
  • 11:30 PAUSA CAFÉ
  • 12:00 EL APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LOS ESPACIOS NATURALES.
  • 12:30 LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MEDIO NATURAL EL CASO DE SIERRA NEVADA.
  • 13:00 LA GESTIÓN DEL AGUA EN EL TURISMO RURAL.
  • 13:30 LAS TRAVESÍAS DE RESISTENCIA Y LAS CARRERAS POR MONTAÑA COMO PROMOCIÓN DE UNA ZONA.
  • 14:00 ALMUERZO y VISITA A LA FERIA DE TURISMO ACTIVO.

DIA 14 TARDE

  • 16:00 REPERCUSIÓN ECONÓMICA Y TURÍSTICA DE LOS GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS E INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA.
  • 16:30 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RURALES: TURISMO ACTIVO TURISMO DEPORTIVO.
  • 17:00 PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO EN DÚRCAL.
  • 17:30 RECURSOS TURÍSTICOS Y PATRIMONIO CULTURAL EN EL VALLE DE LECRIN.
  • 18:00 DESCANSO CAFÉ
  • 18:30 PRESENTACIÓN "I RAID DE AVENTURA VALLE DE LECRIN".
  • 19:00 LOS SENDEROS COMO RECURSOS TURÍSTICOS EN EL TURISMO RURAL.
  • 19:30 EL PAPEL DE LOS GESTORES DEPORTIVOS EN EL TURISMO ACTIVO.
  • 20:00 CLAUSURA DE LAS II JORNADAS DE TURISMO ACTIVO EN EL VALLE DE LECRIN.

DÍA 14 NOCHE 

  • 21:00 RUTA DE LA TAPA

DÍA 15 NOCHE

  • 21:00 CONCIERTO: "ORIGEN SOUND*. Entrada gratuita al concierto en el Area Recreativa de Pinos del Valle.

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