Werlyb, el exjugador profesional de LoL y streamer de Granada que ha fichado por Ibai Llanos

Cuando hace unas semanas Ibai Llanos anunció que dejaba G2 junto a Ander Cortés, Reven y BarbeQ, comenzó a crearse un hype que se incrementó en el momento en el que el streamer bilbaíno anunció que la llegada de nuevos fichajes -hacía meses que había comentado que contarían con nuevas incorporaciones- iba a ser inminente. Con el paso de los días, la expectación sobre quiénes serían las figuras que se unirían a la Ibai House fue aumentando hasta el punto de que los vaticinios llegaron incluso a ser trending topic, sobre todo cuando se anunció que el 25 de enero sería la fecha en la que se despejarían todas las dudas.

Si bien, mantener el secreto tanto tiempo no era fácil, hasta el punto de que al propio Reven se le escapó durante un streaming con Ibai que Werlyb, a quien ya muchos habían dado como favorito para "entrar en la casa", era uno de los que se uniría al proyecto. Y sí, este lunes, con la visualización en directo del vídeo de los fichajes se confirmaban los rumores: el que fuera jugador profesional de Legue of Legend (LoL) y también streamer granadino es, junto con Cristinini, Knekro e IlloJuan, uno de los cuatro nuevos jinetes del clan Ibai. Pero, ¿quién es Werlyb? Se trata de Jorge Casanovas Moreno-Torres y es motrileño.

Nacido el 14 de agosto de 1997 en Motril, justo cuando la localidad se encontraba sumida en sus fiestas patronales, Werlyb se convirtió durante los últimos años en uno de los mejores jugadores de LoL del país, hasta el punto de ser uno de los que ostenta más ligas españolas (cuatro) hasta el momento. Su destreza en este eSport hizo que durante los últimos ocho años fuese top laner -el jugador que se posiciona en el carril superior del mapa del LoL- en los clubes más prestigiosos del panorama europeo como Giants, Fnatic o SK Gaming, tras los que después pasó a formar parte de Mad Lions en 2018, equipo propiedad de los streamers Willyrex y Vegetta, a los que hace unos meses también se unió como accionista Revenant, en el que logró proclamarse como uno de los gamers españoles con más trofeos.

En junio del pasado 2020 se conocía la noticia de que el motrileño dejaba de formar parte de este club y comenzaron a salir las cábalas de que podría acabar en G2, club al que por entonces también pertenecía Ibai Llanos, al que ya conocía desde hacía tiempo y al que incluso había apoyado en eventos solidarios como el Ibainéfico. En este evento, cuya recaudación luego fue donada a UNICEF, Werlyb donó 1.500 euros a lo que el propio Ibai respondió: "No hace falta que dones más, que te vamos a fichar igual", una pista lanzada por el streamer vasco semanas antes de que se conociera la noticia.

Sin embargo, tras conocerse la salida del conjunto de streamers liderado por Ibai de G2, comenzó a sobrevolar la posibilidad de que Werlyb se uniese a ellos en su nueva aventura, sobre todo después de que el 14 de enero anunciase que se retiraba como jugador profesional de League of Legends.

Llevo un rato pensando y no sé ni como empezarAunque se veía venir, hoy anuncio oficialmente mi retirada como jugador profesional de League of LegendsHe dedicado toda mi vida a competir. He ganado, he perdido, he llorado de alegría y he llorado de tristeza.Gracias por todo. pic.twitter.com/yhq6GpM9hX