De Wilhelmi a García de Paredes o Fernández-Fígares: los arquitectos 'olvidados' de Granada

Puerta Real acoge desde este 28 de septiembre y hasta el próximo 30 de octubre la exposición Arquitectos olvidados a través de la que el Ayuntamiento de Granada, en colaboración con el estudio granadino AMAT Arquitectos, ofrece un reconocimiento a través de los imágenes de los edificios más emblemáticos construidos en la ciudad en el pasado siglo al trabajo de “diez arquitectos que protagonizaron la etapa constructiva moderna de nuestra ciudad”.

La muestra, que se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo de la celebración en Granada del 28 de septiembre al 10 de octubre de la Semana Internacional de la Arquitectura 2022, surge para difundir el rico patrimonio arquitectónico contemporáneo construido en la ciudad durante el siglo XX, “que han contribuido al esplendor patrimonial de nuestra ciudad y que muchas veces, ante la enorme riqueza de nuestro patrimonio monumental, pasa inadvertida”.

Así lo ha destacado el concejal de Urbanismo y Obra Pública en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, durante la inauguración de la exposición en la que ha estado acompañado por Alejandro Amat, responsable de la iniciativa, “que invita a la divulgación de la arquitectura moderna, a través de la obra de diez arquitectos de reconocido prestigio que realizaron su trabajo a lo largo del siglo XX”.

La exposición, concéntrica en torno a la Fuente de las Batallas, se compone de seis cubos con imágenes de cuatro proyectos representativo de dos de los diez arquitectos seleccionados, “por lo que los que vamos a poder hacer un recorrido por la arquitectura de Granada del pasado siglo, ala vez que realizaremos un viaje por nuestra ciudad e, incluso, por la provincia granadina”.



Fernández Madrid se ha mostrado convencido de que “con esta propuesta se va a otorgar por fin un reconocimiento a la valía artística de estos arquitectos, así como vamos a otorgar el reconocimiento de la riqueza del patrimonio arquitectónico más actual de nuestra ciudad, ya que lo que no se conoce, al final termina por no valorarse”, ha aseverado.



Los arquitectos seleccionados son Fernando Wilhelmi Manzano; Ángel Casas Vílchez; José y Matías Fernández-Fígares; Francisco Prieto-Moreno Pardo; Miguel Castillo Moreno; José María García de Paredes Barreda; Álvarez de Cienfuegos; José Jiménez Jimena, Fernando Higueras y Carlos Pheifer de Formica y Corsi. Se trata, según ha dicho, de arquitectos que desarrollaron su actividad en los tres primeros cuartos del siglo XX, ya fallecidos, que, aunque algunos no eran naturales de la ciudad, “sí desarrollaron importantes proyectos en Granada”, ha dicho.

La muestra ofrece, a su vez, a través de códigos QR, material didáctico como juegos para conocer la figura de estos arquitectos, a la vez que se han previsto cuatro rutas guiadas para conocer la obra de cuatro de los arquitectos seleccionados.

Así, el 30 de septiembre a las 12.00 horas con salida desde el cubo donde se referencia su obra se podrá conocer la trayectoria de Ángel Casas Vílchez. El lunes 3 de octubre, también a la misma hora, será el turno de Fernando Wilhelmi Manzano, mientras que el día 6a las 12.00 horas tendrá lugar el recorrido dedicado a Álvarez de Cienfuegos y el 10 de octubre, en este caso a las 19.00 horas, se concluirá con la ruta centrada en los proyectos de José y Matías Fernández-Fígares y Méndez.