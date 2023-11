El bar la Tarara reabre por todo lo alto en Granada

Hay algunos lugares que, aunque no hayan estado demasiado tiempo disponibles, dejan un pequeño recuerdo en todas aquellas personas que en algún momento han pasado por ese emplazamiento. En Granada eso suele pasar con los bares, lugares de reunión y diversión en el que se pueden vivir bonitos y agradables momentos con allegados y con aquellas nuevas amistades que se forjan en estos locales.

Es el caso de la Tarara, un pequeño bar que estaba situado calle Varela y que vuelve a encontrarse en esta misma vía con un concepto totalmente renovado. Ahora el local, situado en el que era anteriormente el restaurante mejicano Delirio, cuenta con el suficiente espacio para albergar a un mayor número de comensales en su interior.

A la vez ofrecen una pequeña terraza justo a al lado de la entrada que es una delicia para aquellos que se acerquen estos días al mediodía, pues van a poder disfrutar de una magnífica temperatura al sol de las primeras horas de la tarde.

África Díaz, una de las socias de este gastrobar, comenta que “hemos querido crear un lugar de copeo centrado en el vino. Igualmente tenemos gran variedad de cerveza, pero hemos pensado que crear un espacio alrededor de esta popular bebida es algo que debe tener Granada”. Y es que más allá de su visión empresarial, la afición al vino de esta emprendedora ha tenido una gran influencia de cara a crear este templo del vino.

Por otro lado está la tapa, en el que han querido crear una simbiosis entre lo más clásico de Granada, como es la tapa que acompaña a la consumición, con una carta de pequeños platos que no superan en la mayoría de los casos los 9 euros. “Es una forma de ofrecer una buena tapa a más allá de la que se sirve con la consumición. Se le da un valor extra cuando el comensal tiene la opción en carta y consumir un plato que no, al ser tapa, no llega a ser una ración. Eso no quita que también pueda encontrar esta opción”.

Y es que han querido presentar una carta en la que la fusión entre los elaborados más tradicionales de España se fusionan con técnicas y gastronomías de otros países como Asia. Así se puede encontrar platos tan originales como un pequeño bocadillo de pan bao relleno de calamares a la romana y salsa alioli. Por supuesto grandes clásicos como los albondigones o las croquetas también están presentes.