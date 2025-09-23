El bar de barrio de Granada que conquista a Ferrán Adriá, Dani García y José Andrés: "La mejor fritura también es alta cocina"

Del mar, al barco, luego a la lonja y, apenas unas horas más tarde, servido en una de las mesas o la barra de un bar de barrio de Granada especializado en pescado y marisco y en sabores que marcan el paladar.

Es la cocina de un establecimiento granadino que no necesita alardes ni ubicarse en pleno centro turístico de la ciudad porque, de hecho, sus clientes acuden solos y los turistas saben de él también por las referencias de tres de los grandes chefs españoles: Ferrán Adriá, Jose Andrés y Dani Martín, entre otros. El bar FM cuando no habla por sí solo, se comunica a través del gusto de los mejores.

¿Qué dicen los chefs?

Para el chef José Andrés, "debería tener una estrella Michelin sin lugar a dudas. Hay otros estrellas en el mundo de los que te vas y dices ¿qué he comido?, pero del Bar FM te vas casi llorando". Para una referencia de la gastronomía mundial como Ferrán Adriá, "el bar FM es un sitio único en el mundo. La mejor fritura también es alta cocina" y, para Dani García, "es el sitio al que peregrina mucha gente de buen comer".

¿Qué dicen las Guías de gastronomía más prestigiosas?

Decir que es el "templo del mar" podría sonar exagerado hasta que se comprueba el respeto, mimo y conocimiento con el que se trata el producto tras la barra del FM. Esas palabras llegan, precisamente, de la Guía Repsol, que recuerda que, cuando abriera hace 40 años, eran conocidos por ser el bar del pulpo seco, una receta tradicional motrileña, de donde llega casi la totalidad de su materia prima del mar.

Su plato estrella sabe a Motril

Cabe reseñar que, de esa tierra, se compone en parte uno de sus platos estrella, la ensaladilla rusa hecha con gamba blanca de Motril, un sabor tan reconocible como la Torre de la Vela.

40 años de la familia Martínez

Aquellos primeros emprendedores y trabajadores incansables, el matrimonio formado por Francisco y Rosa, fueron los ideólogos de un bar al que toda Granada, en alguna ocasión ha acudido a comer pescado de la máxima calidad. Ahora también está tras la barra su hijo Paco, que mantiene la esencia de la obra de sus padres y sobre todo, su recetario basado en "crudos, plancha y fritos", recuerda la Guía.

De su prestigio dan fe las propias paredes del FM, de donde cuelgan fotografías de la pléyade de chefs de prestigio que han peregrinado desde hace décadas hasta este 'templo del mar'.

La reseña de la Guía Michelin

Esta es la reseña que la Guía Michelin otorga, merecidamente, al bar FM: "La auténtica quisquilla fresca de Motril, cañaíllas, pijotas, pulpo, gallo pedro... Si no lo conoces te sorprenderá; no en vano, este bar de barrio... ¡es famoso dentro y fuera de nuestras fronteras por la calidad de su género! El renovado local, decorado con fotografías de los grandes cocineros que han pasado por él, disfruta de una buena barra en la que se puede comer y un cuidado expositor, con pesca del día y marisco (casi todo llega, diariamente, de la lonja de Motril). ¡Es necesario reservar con tiempo!"