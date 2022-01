Un chapuzón tradicional para recibir el nuevo año en Huéscar.

Como ya viene siendo tradicional, Huéscar recibe el año con un baño fresco. Los huesquerinos y visitantes, sin atender a las gélidas temperaturas del norte de la provincia granadina –aunque este año no son tan frías– se lanzan al manantial natural de Fuencaliente, para avisar al nuevo año que por estas tierras no se va a andar con reparos, que se va a afrontar con todas las ganas y las energías posibles.

Hay un dicho tradicional que dice que "quien se baña en invierno en Fuencaliente, no se resfría durante el resto del año", algo que bien podría actualizarse en esta ocasión a "quien se baña en Fuencaliente el primer domingo del año no se contagia de Coronavirus". Dados los tiempos que corren, no estaría nada mal.

Se trata de un acontecimiento que nació solo para unos pocos valientes y que año tras año se ha ido haciendo popular. Convocatoria tras convocatoria, aumenta el número de participantes, uniéndose cada vez más mujeres y niños. Así lo destaca la concejala de deportes del Ayuntamiento Noelia Sánchez, que fue una de las que lanzaron al agua. "Este baño de invierno en Fuencaliente, donde todos los hacemos en verano, es un momento lleno de curiosidad y de fiesta, aquí se dan cita una gran cantidad de vecinos que, además de participar o presenciar la travesía, se aprovecha para felicitar y desear un buen año a todos", dijo la edil. Y es que además de la veintena de bañistas que se sumergieron en el agua, hubo más de 200 curioso que contemplaron la hazaña.

La prueba, que no tiene carácter competitivo, finalizó con un buen chocolate calentito a la taza y un trozo de Roscón de Reyes, que repartieron tanto la concejala de Deportes, como el alcalde, Ramón Martínez, y la teniente de alcalde Soledad Martínez.

La Travesía viene a completar otro de los distintos actos programados para la actual Navidad en Huéscar, unos tradicionales como esta Travesía, como el Concierto de Navidad a cargo de la Banda de Música, presentación de libros de autores locales, la Carrera de San Silvestre, entre otros; y otros novedosos y que han sido muy bien acogidos como la Misa Ánimas y el posterior Baile de Inocentes, así como la Nochevieja Anticipada, que congregó a varios centenares de personas en la Plaza Mayor.

Aún quedan otros para dar cumplido a lo programado, como son la llegada del Cartero Real y la Cabalgata de Reyes Magos, los más esperados, además del broche final, la Festividad de San Antón, que el día 17 pone fin a los actos festivos, ya que en Huéscar "de la Purísima a San Antón, Pascua y Fiestas son".