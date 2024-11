La churrería Desi cambia de dueño tras 80 años y pasa a manos del segundo mejor pizzero de España

Detrás de la barra de una cafetería discreta en la zona de un barrio también discreto, sin grandes espectáculos de cartelería, en lo que puede parecer un local humilde, amasan la segunda mejor pizza napolitana de España y uno de los churros más sabrosos de Granada.

Y, aunque no es poco reconocimiento, tras las puerta de Bohème, también se encuentra el nuevo dueño de mítica churrería y pizzería Desi. Reabierta el pasado 15 de octubre ya bajo el mando de Grupo Bohème y con un cambio radical en su funcionamiento.

Pizza Burratina, una de las especialidades.

Una nueva Desi

Fernando Cerrillo, granadino de 31 años y dueño de la cafetería pizzería Bohème, en la calle José Tamayo, 16, ha pasado de ofrecer una de las mejores pizzas y churros de Granada a ampliar sus horizontes y afrontar el reto de hacerse con uno de los establecimientos más conocidos e históricos de la ciudad: la churrería Desi.

Explica el granadino que decidió mantener su nombre original por respeto a esta institución de la hostelería de Granada y "en honor a sus 80 años de vida" aunque toda la gestión sea ahora del Grupo Bohème.

Desde el pasado 15 de octubre la mítica churrería y pizzería Desi está de nuevo en funcionamiento aunque Fernando explica que ha introducido cambios. "Antes funcionaba con autoservicio, y eso a la gente no le gustaba. Las máquinas de autoservicio se han eliminado, se ha contratado personal y los churros ahora son de Bohème", cuenta.

Horno de leña de la pizzería.

Un maestro de masas

Los cambios en Desi pasan también por lo que a Fernando le han valido premios y el reconocimiento de los clientes: su comida. Ha cambiado toda la carta y ha introducido, por supuesto, sus pizzas y platos italianos, explica orgulloso este joven empresario granadino que, entre risas, comenta que él, en realidad, es maestro de masas.

Fernando Cerrillo, amasando.

Desde luego no le viene grande ese epítome, tanto la masa de los churros como los de las pizzas se diferencian. También los ingredientes con los que Fernando desde que abrió Bohème como cafetería quiso diferenciarse: "me da igual perder algo de dinero, pero no renuncio a la calidad de los productos".

Juana Martos, la orgullosa churrera de Bohéme.

Cuando los hornos se quedan pequeños

Fernando abrió la cafetería churrería en agosto de 2021 y, a los seis meses, el establecimiento comenzó a funcionar también como pizzería. "Me compré un horno en el que cabían dos pizzas y a los 15 días tuve que comprar uno grande por la alta demanda, la gente esperaba una hora", explica.

Después de eso, llegó el horno de leña, un 'capricho' de este pizzero que mejora notablemente el resultado y que, reseña, es de los pocos que hay en Granada. "El sabor cambia completamente, además del tiempo porque la pizza se hace literalmente en un minuto y como trabajas con tan alta temperatura eso hace que los bordes no queden duros o crujientes, sino con textura como de bizcocho".

Premios

Al poco tiempo y gracias al boca a boca de quienes han probado sus pizzas, Bohème despuntó como una de las mejores pizzerías de España y es que, su maestro pizzero, es el segundo mejor en pizzas napolitanas de España.

Fernando, junto a sus premios en la puerta de la pizzería.

En 2022 Fernando se presentó al primer campeonato de España Pizza por Pasión, en el que fue descalificado por "un error tonto provocado por los nervios", admite. Al año siguiente, en el Campeonato de pizza profesional en Valencia, presentó su pizza napolitana que le valió el segundo premio y un quinto premio en mejor presentación con otra distina. "La pizza iba a ser la ganadora, pero se quedó un poco más pequeña de lo que marcaba la competición y por eso quedamos segundos".

En su pizzería solo trabajan la napolitana con productos italianos certificados y, aunque, por supuesto, las clásicas están en su carta, Fernando incluye nuevas especialidades que sin duda sorprenden y provocan que lleguen a sus mesas gente de toda Granada.

Por otro lado, Fernando colabora en todos los eventos que puede, confiesa, todo lo hace gratis como el de la apertura de la terraza de verano de Mae West donde dio de comer a los asistentes hasta las 4 de la madrugada, con el esfuerzo extra que supone, pero este empresario se sabe las reglas del éxito y, por eso, intenta estar en todo lo que puede.

Horario de pizzería en Bohème: de miércoles a domingo a partir de las 20 horas y viernes, sábado y domingo, también al mediodía.