Claves para disfrutar de los espacios naturales de manera sostenible este verano

Con 16 parques nacionales,15 geoparques y casi 30 espacios naturales acreditados con laCarta Europea de Turismo Sostenible, España se posiciona como uno de los países con mayor biodiversidad de Europa Occidental.

Esta riqueza natural convierte los parajes del interior del país en destinos vacacionales cada vez más populares entre quienes buscan alejarse del ruido y la agitación de las urbes o de la saturación de algunas zonas de playa.

Sin embargo, al igual que en las costas españolas, la degradación del entorno derivada del turismo también debe ser motivo de preocupación en las zonas rurales y de interior, a medida que aumenta el número de visitantes.

La estrecha relación que existe entre la salud del planeta y la salud de las personas, tal como defiende el concepto Onehealth, que impulsan organismos como la Organización Mundial de la Salud, obliga a concienciar a la población sobre el efecto de las actividades humanas en el entorno.

Con el objetivo de disfrutar de los espacios naturales de una manera más responsable este verano, Sanitas ofrece una serie de pautas para contribuir a la conservación y protección de los espacios naturales:

Acciones básicas

No generar basura, y en caso de hacerlo, retirarla antes de irse para deshacerse de ella en los contenedores adecuados a cada tipo de residuo. Esta actuación, alineada con la filosofía “Leave No Trace” es un gesto esencial para evitar el deterioro del paisaje, la contaminación del suelo, agua y aire y reducir el riesgo de incendios.

Evitar tirar colillas, un residuo altamente contaminante que hay que evitar arrojar en las zonas de baño, pues contienen metales pesados y sustancias tóxicas que contaminan. También pueden ser un factor desencadenante en incendios forestales si no están bien apagadas, especialmente en verano.

Respetar el ecosistema de animales y plantas y no agredir el entorno. El respeto por la naturaleza no solo se basa en apreciarla, sino también en actuar con conciencia y tomar las medidas necesarias para no dañarla.

No desperdiciar agua a la hora de utilizar las duchas, fuentes y demás zonas de baño. Una de las consecuencias más evidentes del cambio climático es que cada vez llueve menos y muchos ríos están sufriendo graves sequías, con lo que el agua es un bien limitado. Además, se debe evitar el uso de jabones y otros químicos que impactan en la calidad de ríos o lagos y pueden provocar la alteración en los ciclos de vida de especies animales o la acumulación de sustancias en especies que pasan a la cadena trófica y llegan hasta los seres humanos.

Las empresas pueden ser un agente activo

“Los ciudadanos y las empresas pueden ser un agente activo en la protección de los espacios naturales. Pensar globalmente, actuando localmente está al alcance de todas las personas”, señala Cathy Cummings, directora de Sostenibilidad y Relaciones Internacionales de Sanitas. “En Sanitas trabajamos para construir un planeta más sano reforestando bosques, creando zonas verdes en nuestras ciudades, evitando emisiones de CO2 con la digitalización de servicios, utilizando energías limpias, reciclando y buscando alternativas sostenibles en nuestro día a día”, añade.

En esta línea, Sanitas ha celebrado la novena edición de Healthy Cities, su iniciativa de sostenibilidad que aúna salud y medioambiente a través de un reto que consiste en plantar un árbol por cada participante que realice 6.000 pasos diarios y que deje el coche un día a la semana a lo largo de mayo y junio. El desafío, llevado a cabo por más de 28.000 personas ha registrado más de 9 Billones de pasos y más de 8000 días dejando el coche en casa, lo que equivaldría a evitar la emisión de más de 40 toneladas de CO2. Asimismo, ha llevado a la compañía a comprometerse a plantar 28.000 árboles, uno por cada participante en el reto, en ciudades y bosques españoles en colaboración con WWF y ayuntamientos de diferentes ciudades.