Conciertos de octubre en el Lemon Rock: horarios, precios y entradas

Lemon Rock inaugura el otoño con una serie de conciertos fundamentales para los melómanos de Granada. Tocando un poco de cada palo, este mes el polifacético espacio ha preparado 16 noches de espectáculo en directo. A continuación, la programación completa, fechas, horarios, precio de entradas y una breve información de los grupos ofrecida por Lemon Rock.

AFRODISIA CLUB -SR LOBEZNO + Djiiva

Sábado 5 a las 22:45h. Entrada en puerta 3€

Para esta primera fiesta de la temporada Sr. Lobezno contará con Djiiva. Marise Cardoso aka djiiva es una artista brasileña que trae consigo ritmos Funk, Disco, Afro, House y Tropical que ya han sonado en más de 20 países del planeta.

THE ZOO. EP1 MOTEL

Domingo 6 a las 16:00h. Entrada anticipada + copa 15€

El episodio 1 de “The New Era” ; MOTEL en Lemon Rock será una edición cargada de la energía musical que tanto nos hace vibrar.

CICLO LEMON JAZZ'N'BLUES - GUITARMAGEDDON

Jueves 10 a las 21:30h. Entrada 5€ / Músicos que participen gratis

Las mejores noches de blues son en el Guitarmageddon, este mes junto a Fernando Beiztegui, El Oso de Benalúa y Tony Molina. Y después del concierto... jam session de blues.

Fernando Beiztegui: guitarra y voz

El Oso de Benalúa: guitarra, voz y armónica

Tony Molina: guitarra y voz

Tommy Moore: bajo eléctrico

Cote Calmet: batería

LA BLUES BAND DE GRANADA

Viernes 11 a las 21:30h. Entrada anticipada 8€ / Taquilla 10€

La Blues Band de Granada es una legendaria formación que celebra en 2024 su 38o aniversario practicando el mejor blues contra viento y marea.

TIGRE Y DIAMANTE

Sábado 12 a las 21:30h. Entrada anticipada 10€ / taquilla 15€

Actitud punk inquebrantable y letras llenas de sarcasmo surrealista. Tigre y Diamante bebe de influencias que van desde el garage-punk (The Stooges, Hüsker Dü) hasta los sonidos alternativos de los 60 (The Sonics, Small Faces).

ELEGANTE & EMBUSTERO

Jueves 17 a las 22:00h. Entrada en puerta 3€

Si tienes ganas de disfrutar de una larga noche de rock’n’roll, este concierto es para ti. Las mejores versiones en español de los 80, 90 y 2000 en versión rock: Desde Loquillo hasta Alejandro Sanz, pasando por Alaska, Rosendo, Estopa, Hombres G y Barricada. ¡Recuerda, esta noche ha llegado el momento de tomar el alimento!

GENERATION GRUNGE: Homenaje al rock-metal 90s

Viernes 18 a las 21:30h. Entrada anticipada 10€ / Taquilla 13€

Andreas Lutz y Javi Marsiano (ex O’funk’illo) junto a Víktor Sánchez de Brutal Thin, Cheché Álvarez, Ale Granizo "Muchopelo" y Jesús Chávez, nos llevan de vuelta a los Noventa para darnos un repaso al Grunge y Metal de esa mítica época 'embrutessía'.

MANIACS

Sábado 19 a las 18:00h. Entrada en puerta 3€

Maniacs, la locomotora del baile, desde 2010 ofreciendo la mejor música para tu memoria y tus caderas.

FELABRATION

Sábado 19 a las 22:45h. Entrada en puerta 4€

Celebramos por todo lo alto los 86 años que cumpliría hoy Fela Kuti: Icono universal, músico revolucionario, y creador del afrobeat junto a su baterista Tony Allen, tendrá el homenaje que se merece junto a Dj Floro, Sr Lobezno y Luna Dj. For Ever Lives Fela!

THE YUM YUMS

Domingo 20 a las 19:00h. Entrada anticipada 10€ / Taquilla 13€

Los noruegos The Yum Yums son considerados por muchos la mejor banda de power-punk-pop de toda Europa, al puro estilo 70's glamrock, Punkrock, 50's rock'n'roll / r&b, 60's girl groups, surf o Garage.

Lo mejor de los Beach Boys, The Ronnettes, Barracudas, Real Kids, Paul Collins' Beat y, por supuesto, de los Ramones, está sin duda en el espectáculo de The Yum Yums.

SON ESTRELLA GALICIA PRESENTA - PAUL COLLINS

Míercoles 23 a las 21:00h. Entrada anticipada 16€ / Taquilla 20€

El rey del power pop llega a Granada. El que fue miembro fundador de The Nerves ha demostrado en cada disco de su carrera su talento como compositor y multiinstrumentista. En esta gira, Paul Collins hace un repaso de los mejores temas de su carrera y, por supuesto, temas de nuevo LP, 'Stand Back and Take a Good Look'. ¡Una oportunidad única de ver a esta leyenda viva del rock'n'roll!

BLAM DE LAM

Jueves 24 a las 21:30h. Entrada anticipada 10€

Blam de Lam vuelve a Lemon Rock para presentar "Punto Nemo", un álbum emocionante, atemporal, dinámico y eléctrico.

GINGER MATE

Viernes 25 a las 18:00h. Entrada en puerta 3€

Un paseo por canciones emblemáticas del rock internacional, con actitud rebelde y comprometidas con alguna causa específica, rompedora de estructuras o innovadora en su tiempo.

ERIN HARPE + SARA GEE & RAMBLIN MATT

Viernes 25 a las 21:30h. Entrada en puerta 3€

Erin Harpe Country Blues Duo ha sido calificado como "lo mejor del country blues actual", y además la Living Blues Magazine coronó a Erin como "una de las mejores cantantes de blues acústico fingerpicking del país". En definitiva, no te puedes perder este concierto.

Por su parte, Sara Gee & Ramblin Matt son amantes declarados de los sonidos clásicos de los años 30, 40 y 50. Además de temas propios, en su repertorio se incluyen temas de Robert Johnson, Bessie Smith, Howlin Wolf, Bob Dylan, Ida Cox, Johnny Cash o Neil Young.

JORDANA B + AMIGAS

Sábado 26 a las 21:00h. Entrada anticipada 11€

Jordana B. es un proyecto fundado en 2019 por la polifacética María Solá Oteyza. Fue un alter ego inventado para hacer su transición de la poesía a la música a partir de sus letras, lo cual explica que mucha gente hoy en día la conozca con este nombre.

DARK LIBRA + GAZELLE THOMSON

Jueves 31 a las 21:30h. Entrada en puerta 3€

Dark Libra es un proyecto post-pandémico total, con temas que bailan entre un rock melancólico, graves electrónicos y melodías pegadizas, al estilo de Depeche Mode, Garbage, The Cure y otras influencias alternativas de los 90s. Canciones tristes para gente feliz.

Gazelle Thomson es un dúo almeriense, compuesto por Carlos Javier Teodoro y Alejandro Fuentes, que nace de la necesidad de crear escenarios sonoramente más complejos. Una apuesta rompedora, que ha sabido fusionar timbres y ritmos del Trip-hop, Deep Minimal y Techno con melodías IndieRock que le han hecho crecer artísticamente de una manera exponencial.