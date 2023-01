Algunos consejos de la DGT para ahorrar gasolina

Con el tiempo poseer un vehículo se ha convertido en un gasto que cada vez es mayor. La constante subida de la gasolina ha hecho que llenar el depósito acabe convirtiéndose en un importante desembolso. Con la entrada del nuevo año la subvención del Gobierno llega a su fin haciendo que el precio de cada litro se haya incrementado.

Ante esto la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado algunos consejos para ahorrar el máximo combustible cuando se está con el vehículo en marcha.

Llevar solo lo imprescindible

El coche es un "aparato" que, al tener grandes dimensiones, tiene un peso elevado. Si a esto se le añade las personas que van en el interior y todo tipo de objetos que se sitúan tanto en el habitáculo de los pasajeros como en el maletero, se acaba creando un aumento en el peso que puede afectar negativamente al consumo de combustible. Por eso se recomienda llevar lo imprescindible para paliar el gasto de gasolina.

Utilizar marchas largas

Al disminuir las revoluciones del motor hace que se gaste menos combustible. Esto se debe usar siempre y cuando sea posible. En los vehículos más modernos existe la opción ECO.

Conducción suave

Otro consejo es no realizar demasiados acelerones y mantener las revoluciones bajas (esto apela al punto anterior). De esta forma la temperatura del motor no sobrepasará los 90 grados centígrados, haciendo que no se gaste más gasolina de lo normal.

Filtro de combustible

Cada cierto uso es importante hacer una revisión del estado del vehículo, teniendo especial atención en el motor. Una de las piezas que puede ser vital dentro del gasto de combustible es el filtro de combustible. Si se encuentra deteriorado es importante su sustitución.

Neumáticos en buen estado

Aunque no lo parezca los neumáticos es uno de los elementos del vehículo que más afecta en el gasto de combustible. Así tener una presión correcta, un desgaste no muy acusado o que estén equilibrados son algunos de los puntos a tener en cuenta.