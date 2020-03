¿Eres milennial y no sabes qué hacer durante la cuarentena? 10 ideas para entrenerte en casa

Los Milennials o Generación Y se caracterizan por hacer uso intensivo de las redes sociales e internet, o por ser muy autodidactas. Nacidos entre el año 1980 y el 1999, han crecido rodeados de videojuegos, series de animación en televisión y películas online. El entretenimiento va ligadísimo a esta generación, aunque curiosamente, también es una de las que se aburre con más facilidad.

Uno de los primeros consejos para afrontar la cuarentena es tratar de dejar el móvil a un lado y levantarse del sofá. Estar durante demasiadas horas pendiente de las redes sociales y mirando una pantalla produce cansancio psicológico y visual, así que trataremos de evitar eso. Independientemente de si estás rodeado por un grupo de personas o vives solo, aquí van una serie de ideas para que la cuarentena se haga más amena y entretenida:

1. Revive una vieja videoconsola

Probablemente estos días hayan conseguido despertar el lado más 'gamer' de los Milennials. Sin embargo, algunos de los videojuegos más populares de la actualidad como FIFA, League Of Legends o Fortnite pueden volverse aburridos y repetitivos. Si conservas una vieja consola en casa, tienes la oportunidad de volver al pasado y resucitar videojuegos como Final Fantasy, Kingdom Hearts, GTA San Andreas, Spyro, o Crash Bandicoot para PlayStation. También puedes quitarle el polvo a tu antigua Wii, Nintendo 64 o DS con títulos como Mario Kart, The legend of Zelda, Animal Crossing, Super Mario Bros... ¡El entretenimiento está asegurado!

2. Juegos de mesa

Si tienes la suerte de pasar la cuarentena rodeado de la familia o amigos, los juegos de mesa pueden ser una vía de entretenimiento bastante divertida. Para ampliar las posibilidades, puedes fabricar tú mismo los juegos usando internet, aprendiendo las reglas y elaborando a mano el tablero y las fichas. Si por el contrario, tus amigos se encuentran lejos, puedes reunirte con ellos mediante Skype o Discord y jugar a títulos como Pictionary, Basta o Catán de manera online. Aquí dejamos un vídeo de lo entretenido que puede ser jugar a uno de estos juegos.

3. Visiona deporte online

A los apasionados del deporte se le tienen que estar haciendo interminables estos días de cuarentena con todos los encuentros deportivos suspendidos. Una posible solución a este problema es revivir históricos encuentros de fútbol al completo en páginas como https://footballia.net/ . En el caso de otros deportes, basta realizar una simple búsqueda por Google o YouTube para encontrarlos. En este vídeo puedes revivir la final de bádminton de los Juegos Olímpicos de 2016 en el que Carolina Marín se alzó con el oro.

4. Experimenta maquillándote

Si te apasiona el maquillaje, estás ante una oportunidad única de pasar horas frente al espejo disfrutando de nuevas posibilidades. En YouTube hay miles de vídeos que enseñan una amplia gama de técnicas de maquillaje, con productos asequibles y que son fáciles de conseguir. En Instagram también pueden encontrarse muchos tips de maquillaje, como los que reúnen cuentas como esta:

5. Muévete el esqueleto bailando

Videojuegos como Just Dance permiten hacer ejercicio bailando desde casa. Sin la necesidad de hacerte con ninguna videoconsola, en YouTube hay miles de vídeos musicales con su correspondiente coreografía, sencilla de aprender por cualquiera, dándote la posibilidad de quemar calorías mientras disfrutas de tu música preferida. ¡Disfruta bailando Tusa de Karol G y Nicky Minaj con vídeos como este!

6. Cocina nuevas recetas

En internet hay miles de recetas online en las que puedes aprender fácilmente a cocinar. Muchas páginas web ofrecen recomendaciones en función de los ingredientes con los que cuentas, dando muchas alternativas, incluyendo en muchas ocasiones vídeos para que se haga más sencilla la receta. En Granada Hoy incluimos en nuestra web una variedad de recetas sencillas, ¡échales un vistazo!.

7. Comienza una serie

Estos días son perfectos para disfrutar de alguna de las series que tenías en la lista de pendientes. Ya sea un nuevo estreno de Netflix como la tercera temporada de Élite, o clásicos como Breaking Bad o Lost, estás ante una oportunidad única para hacer una maratón de capítulos y comentarlos con los amigos.

8. Deshazte de malos hábitos

Fumar, beber alcohol o tener una mala dieta es perjudicial para la salud. Estos días de cuarentena pueden servir para iniciar hábitos de vida saludables y deshacerse del humo del tabaco, los riesgos del alcohol y las calorías de más de la comida basura. Crear retos, establecer horarios y seguir un programa de comidas, así como mantener una rutina de ejercicio diario puede ayudar a acabar la cuarentena con mejor forma física que antes.

9. Enseña una habilidad a tu mascota

Estas semanas en casa pueden ayudarnos a pasar más tiempo con las mascotas, y además de hacernos compañía, pueden ofrecernos un reto. Ya sea por pura diversión o para modificar la rutina de nuestra mascota, los días en casa pueden servir para adiestrar a los animales y enseñarles un nuevo hábito, sirviendo esto para conocer mejor el interior de ellos y pasar más rato juntos.

10. Haz algo nuevo

¿Has probado a comenzar una nueva actividad? Internet está lleno de posibilidades, desde aprender un nuevo idioma hasta resolver rompecabezas, enigmas o crear historias. YouTube ofrece además clases de yoga gratis, así como rutinas de ejercicio para mantener la forma física durante estos días. Además, también se pueden encontrar muchos tutoriales para aprender a manejar todos esos aparatos que dejamos en los cajones por no saber usar.