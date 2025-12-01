Dos conventos históricos, bares de toda la vida y nuevas barras: los 11 nuevos Soletes Repsol de Granada

Los nuevos Soletes Repsol ya tienen nombre y dirección en Granada y son un total de 11. Los premios gastronómicos a locales con encanto que otorga la Guía Repsol cada año y cuya gala tendrá lugar en el Carmen de los Mártires este mediodía, traen una gran novedad, el reconocimiento a la cocina y repostería conventual que en esta edición ha recalado en 27 monasterios repartidos por toda España, de los cuales dos son granadinos y tienen un gran arraigo histórico en la ciudad, el convento de San José de las Carmelitas Calzadas y el convento Comendadoras de Santiago.

Los 11 premiados

El resto de premiados con los Soletes Repsol son variopintos, desde bares veteranos del centro, pasando por cafeterías 'gourmet' o novedades con estilo que en poco tiempo se han hecho un nombre entre los amantes de las tapas. Los once premiados son el Convento de San José de las Carmelitas Calzadas, el Convento Comendadoras de Santiago, ‘La Trastienda’, ‘El Rincón de Qrro’, ‘Oliver’, ‘La Finca Coffee’, ‘Tendido 1’ y ‘Mítico Bar’, en Granada; ’Videras’, en Motril; ‘Guapa y Rabiosa’, en Albolote, y ‘Zarina’, en Alfacar.

Soletes de Navidad 2025

Este año la Guía Repsol trae otra novedad, la entrega de una mención llamada Soletes de Navidad 2025 entre los que también se encuentran nombres granadinos: el Mítico Bar y de nuevo, el convento de las Comendadoras de Santiago.

Todos los Soletes de Andalucía

En esta edición con sede en Granada, Andalucía ha conseguido un total de 56 Soletes Repsol, de los cuales 11 territorio nazarí. El reparto ha dejado tres Soletes por la provincia, en Motril para Videras, en Alfacar para Zarina y en Albolote, para Guapa y Rabiosa.

Soletes por provincias

Guía Repsol ha reconocido 56 Soletes de Navidad en Andalucía. En total, esta región cuenta con 786 Soletes. Estos son los nuevos:

Almería: ‘Santa Rita’ y ‘Casa Puga’, en Almería; ‘Almería’, en Enix; ‘Especialidades Campo’, en Fondón; ‘Las Delicias’, en Aguadulce, y ‘Bako Pastry’, en Huércal de Almería.

‘Santa Rita’ y ‘Casa Puga’, en Almería; ‘Almería’, en Enix; ‘Especialidades Campo’, en Fondón; ‘Las Delicias’, en Aguadulce, y ‘Bako Pastry’, en Huércal de Almería. Cádiz: Monasterio de San Cristóbal y Santa Rita y ‘Sobrina de las Trejas’, en Medina-Sidonia; ‘El Ángelus’ y ‘La Guapa’, en Cádiz; ‘La Tarifeña’, en Tarifa; ‘La Cremita’, en Chiclana de la Frontera; ‘La Rosa de Oro’, en Jerez de la Frontera, y ‘La Rondeña’, en Sanlúcar de Barrameda.

Monasterio de San Cristóbal y Santa Rita y ‘Sobrina de las Trejas’, en Medina-Sidonia; ‘El Ángelus’ y ‘La Guapa’, en Cádiz; ‘La Tarifeña’, en Tarifa; ‘La Cremita’, en Chiclana de la Frontera; ‘La Rosa de Oro’, en Jerez de la Frontera, y ‘La Rondeña’, en Sanlúcar de Barrameda. Córdoba: ‘Cubero’, en Cabra; el Convento de Santa Clara de la Columna, en Belalcázar; ‘Los Mosquitos’ y ‘San Rafael 1920’, en Córdoba, y ‘Solano’, en Aguilar de la Frontera.

‘Cubero’, en Cabra; el Convento de Santa Clara de la Columna, en Belalcázar; ‘Los Mosquitos’ y ‘San Rafael 1920’, en Córdoba, y ‘Solano’, en Aguilar de la Frontera. Granada: Convento de San José de las Carmelitas Calzadas, Convento Comendadoras de Santiago, ‘La Trastienda’, ‘El Rincón de Qrro’, ‘Oliver’, ‘La Finca Coffee’, ‘Tendido 1’ y ‘Mítico Bar’, en Granada; ’Videras’, en Motril; ‘Guapa y Rabiosa’, en Albolote, y ‘Zarina’, en Alfacar.

Huelva: ‘Taberna Victoria’, en Ayamonte; ‘La Taberna Denfrente’, en Huelva; ‘La Torre’, en Lepe, y ‘Nova Ruiz’ y ‘Charlotte’, en Huelva.

‘Taberna Victoria’, en Ayamonte; ‘La Taberna Denfrente’, en Huelva; ‘La Torre’, en Lepe, y ‘Nova Ruiz’ y ‘Charlotte’, en Huelva. Jaén: ‘Colón’, en Jaén; ‘Productos Campos’, en Arjona, y ‘Asador Juan Caballo’ y ‘La Boutique del Dulce’, en Úbeda.

‘Colón’, en Jaén; ‘Productos Campos’, en Arjona, y ‘Asador Juan Caballo’ y ‘La Boutique del Dulce’, en Úbeda. Málaga: ‘Taska Laska’, ‘El Descorche’, ‘Zúrich’ y ‘Cortijo de Pepe’, en Málaga; ‘Daver’, en Ronda; el Monasterio de Jesús María del Socorro, en Archidona, y el Museo Conventual de Las Carmelitas Descalzas de Antequera y ‘La Antequerana’, en Antequera.

‘Taska Laska’, ‘El Descorche’, ‘Zúrich’ y ‘Cortijo de Pepe’, en Málaga; ‘Daver’, en Ronda; el Monasterio de Jesús María del Socorro, en Archidona, y el Museo Conventual de Las Carmelitas Descalzas de Antequera y ‘La Antequerana’, en Antequera. Sevilla: ‘Diego Vázquez’, en Utrera; ‘Casa Rufino’, en Umbrete; ‘La Despensa de Palacio’, en Estepa; ‘El Potro’, en Villanueva del Ariscal, y el Monasterio de Santa Paula, ‘Leña al Lomo’, ‘La Campana’, ‘De Sur a Norte’ y ‘Casa Morales’, en Sevilla.

¿Qué son los Soletes Repsol?

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes en las 50 provincias, con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.

Estos locales reconocidos con un Solete, así como los establecimientos con Soles Repsol, están a disposición de todos en la app y la web de Guía Repsol. En el caso de la app, los Soletes brillan especialmente gracias a la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje en los que visitarlos.