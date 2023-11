El espectáculo que trae toda la magia de la Navidad a Granada

La recta final del año ya ha comenzado y la esperada Navidad se acerca. Ya por las calles se pueden ver las luces que convertirán las calles de Granada en todo un espectáculo de color. Los negocios ya han creado los espacios para aquellos productos relacionados con esta festividad e incluso se puede escuchar a alguien silbando o tarareando sutilmente algún villancico.

La Navidad es tiempo de celebración. Y que mejor que acudiendo a algún evento de todos los que se organizan por la ciudad. Así se puede encontrar uno de los conciertos más llamativos que se puede presenciar en la tierra de la tapa. Se trata de Candlelight Navidad: Bandas Sonoras Navideñas.

En este interesante concierto podrás escuchar los acordes de Rockin’ Around the Christmas Tree de Solo en Casa, Jingle Bells de Elf o Glasgow Love Theme de Love Actually. Todo ello en el ambiente más íntimo y acogedor de Granada. Y qué mejor lugar que entre las paredes de Carmen de los Mártires, un precioso y exclusivo lugar de película a la altura de este concierto a la luz de las velas insuperable.

Y es que esto último es uno de los puntos más atractivos de este evento. El recinto estará iluminado por la luz de decenas de velas, creando un ambiente único y muy especial. La luz de las velas confiere un toque adicional de magia a las fiestas navideñas, con el suave baile de la luz de las velas creando el ambiente más acogedor.

Es la actividad perfecta para realizar mientras la gente se apresura a comprar los regalos de Navidad fuera. Se puede encontrar ese consuelo con tus seres queridos en un lugar de impresionante belleza. Es la forma perfecta de crear recuerdos imborrables, tanto si asistes solo como si te reúnes con toda la familia. Incluso se puede compartir como regalo. El día elegido para la realización de este concierto tan navideño es el 16 de diciembre, siendo un espectáculo perfecto que sirve de antesala para lo que se avecina en la propia Navidad.