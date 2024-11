Granada se ilumina para recibir la Navidad entre canciones y abucheos

Granada/Ahora sí, pese a que los turrones y polvorones lleven en los supermercados desde finales de octubre, la Navidad ha llegado oficialmente a Granada con el tradicional encendido de las luces que iluminarán la capital durante la época más mágica y especial del año.

La Plaza del Carmen y sus aledaños estaban a rebosar minutos antes de la hora pevista para que las millones de bombillas iluminasen el cielo de Granada. El lugar estaba repleto de locales y turistas curiosos se detenían para averiguar qué iba a suceder en un lugar en el que no cabía un alfiler, aunque los presentes se movían como si de un laberinto se tratase, ya fuese para ver de mejor forma el escenario armado por el Ayuntamiento de la ciudad, o para evitar esos árboles que, en ocasiones como estas, pueden resultar molestos. La imagen más bella de esta céntrica plaza durante la tarde ha sido la de las figuras de los más pequeños sobresaliendo entre la multitud sobre los hombros de sus padres y madres para no perder detalle.

Sin embargo, la Navidad no ha llegado de la mejor forma este 2024, puesto que la habitual espera que precede al encendido se ha ido enturbiando conforme el reloj avanzaba y Granada se sumergía en la noche, sobrepasando la hora prevista, que eran las 18:00 horas.

La Plaza del Carmen de Granada durante el encendido del alumbrado navideño / Jose Velasco

Pese a las poses incómodas de algunos de los presentes, la mayoría restante ha estallado en aplausos hacia los componentes del coro Carpe Diem, quiénes ofrecerían una actuación como antesala al esperado acto principal. Poco ha durado la emoción, puesto que los mencionados artistas han abandonado la plataforma pocos minutos después debido a un fallo técnico, causa principal del retraso del encendido.

Ese ha sido el instante, sobrepasadas las 18:30 horas, cuando muchos de los presentes han comenzado a expresar su indignación con pitos, abucheos y cánticos como "enciende, enciende" o "fuera, fuera". Una pareja de ancianas afirmaba "casi una hora esperando para que canten dos villancicos y le den al botón", mientras que un grupo de universitarias se quejaban diciendo "muy cansino esto eh".

No ha mejorado la situación al comenzar las actuaciones musicales previstas, puesto que el sonido no llegaba a todos los puntos de la Plaza del Carmen, y mucho menos a las calles colindantes. Antonio, quien acudía con su mujer, Celia, argumentaba que "el escenario le está dando la espalda a la entrada de la plaza", mientras que otros gritaban "no se escucha", lo que ha provocado que algunos abandonasen el lugar.

Iluminación navideña de las calles de Granada / Jose Velasco

La magia de la Navidad

Una vez finalizada la actuación de Carpe Diem, que ha conseguido hipnotizar a aquellos que percibían sus cantos, ya fuese en la Plaza o en los balcones de los edificios cercanos, el público ha entonado junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la cuenta atrás. El encendido ha dado paso a aplausos, sonrisas y niños maravillados con el espectáculo de luces que ha sorprendido a los presentes.

El espíritu navideño sí que ha calado en Inmaculada, una vecina granadina de mediana edad, que ha defendido el evento aseverando que "hay gente muy detractora, hay que disfrutar lo que tenemos. Me ha gustó más el del año pasado porque en este he echado en falta música, pero hay que ser positivos".

De esta forma, la ciudad ha batido récords, puesto que la iluminación inaugurada cuenta con 300.000 luces más que el pasado 2023, ascendiendo hasta 2,5 millones de bombillas.

Actuación del coro Carpe Diem previa al encendido navideño en Granada / Jose Velasco

De esta forma, el cielo se ha iluminado con tonos dorados, los colores elegidos para representar a la ciudad desde este sábado hasta el próximo 7 de enero, diariamente desde las 18:30 en toda la ciudad y permaneciendo hasta la 1:00 en el centro, excepto en Nochebuena y Nochevieja, cuando se extenderá hasta las 5:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivo también se prolongará hasta las 3:00 horas. Los barrios verán cómo se apagan las bombillas a las 00:00 horas de lunes a jueves y permanecerá hasta la 1:00 los viernes, sábados y víspera de festivo, extendiendo también su duración el 24 y 31 de diciembre.

Además, la Plaza el Carmen contará con espectáculos de luz y sonido con tres pases diarios, que son a las 19:30; 20:30 y 21:30 horas.

Por su parte, el eficio Zaida de Caja Rural Granada se ha iluminado también gracias a la alcaldesa, representando un videomapping que ha encandilado a los presentes en tonos verdes y amarillos felicitando las fiestas.