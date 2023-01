Qué hacer en Granada este domingo 8 de enero

Durante la tarde y la noche de este día tan especial del año se celebran varios espectáculos en los distintos pubs y locales que hay repartidos por la capital de Granada. Descubre dónde están los mejores eventos y actividades a continuación.

Mago Migue: Magomiscelánea

Lugar: Teatro Municipal Isabel la Católica. Hora: 20:00. Este año 2023 el reconocido Mago Migue cumple 35 años sobre los escenarios y lo va a celebrar en la ciudad de Granada. Estará durante los días 6,7 y 8 en los que realizará espectáculos diferentes cada día. El viernes será el día más especial rodeado de grandes amigos.

Cía Títeres Etcétera: Andersen El Patito Feo

Lugar: Centro Federico García Lorca. Hora: 12:00 y 19:00 Esta prestigiosa compañía de Granada representa una de las obras más clásicas: El Patito Feo. Será en forma de cuento musical, con una orquesta de cámara que interpretará la música en directo, títeres y narración se combinan con pasajes de la infancia de su autor.

Concierto: Capitán Mercury for Kids

Lugar: Sala Planta Baja. Hora: 16:30. Con este concierto se hace un tributo muy especial a uno de los grandes grupos del rock más clásico. Queen se convierte en el centro del universo musical gracias a canciones como We Are the Champions, I Want to Break Free,We Will Rock You o Bohemian Rhapsody, Another One Bits The Dust. Capitán Mercury logra transmitir la fuerza y energía en el escenario a la vez que lo hace accesible para los más pequeños. Toda una grata experiencia para vivir en familia.

Concierto: Guillermo Crovetto

Lugar: Lemon Rock. Hora: 17:30. Versiones pop rock en acústico en el que los asistentes pasaran un buen rato gracias a la puesta de escena de este artista.

Concierto: Alexa Evask

Lugar: Daly´s Pub. Hora: 22:00. Artista canadiense-española con un gran estilo en sus interpretaciones.