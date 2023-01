Qué hacer en Granada este jueves 26 de enero

Durante la tarde y la noche se celebran varios espectáculos en los distintos pubs y locales que hay repartidos por la capital de Granada. Descubre dónde están los mejores eventos y actividades a continuación.

Concierto: Arcadio

Lugar: Café Bar La Goma Hora: 20:30. Un grupo con unas letras muy potentes perfectas para su estilo que mezclan el Folk con el Punk. Habrá artistas invitados.

Concierto: Coyote Zora + Ganzer

Lugar: Planta Baja. Hora: 21:00. Coyote Zora es el nuevo proyecto de Candi Murillo (exguitarrista de Re- incidentes). Rock nacional en estado puro que no deja a nadie indiferente. Ganzer nos mostrará su rock psicodélico, blues y en ocasiones funk.

Concierto: Glen Hansard

Lugar: Palacio de Congresos. Hora: 21:00. cantautor galardonado por la Academia. Vocalista y guitarrista principal de los grupos The Frames y The Swell Season. El álbum de debut en solitario de Han- sard, Rhythm and Repose. Hansard se ha convertido en un artista en un directo imperdible. Su espectáculo ofrece una experiencia de tipo comunitario que pide al público que le siga con un espíritu de apertura, invención y experimentación.

Concierto: Flamencas con Jihan

Lugar: Taberna J&J. Hora: 21:00. Flamenco poético de manos de un grupo de mujeres.

VI Ciclo Granajoven: Javier Martín

Lugar: Lemon Rock. Hora: 21:30. Inauguración del ciclo de exposiciones digitales de fotografías de Javier Martín Ruiz sobre la escena musical en Granada.