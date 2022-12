Qué hacer en Granada este sábado 10 de diciembre

Durante la tarde y la noche se celebran varios espectáculos en los distintos pubs y locales que hay repartidos por la capital de Granada. Descubre dónde están los mejores eventos y actividades a continuación.

Tardeo Prenavideño

Lugar: Bar Salta María. Hora: 16:30. Sesión del Dj Juan Saltamaría en el que amenizará la tarde con sonidos actuales.

Teatro: Aracaladanza - Loop

Lugar: Teatro Alhambra. Hora: 11:00. Teatro y danza que trae esta compañía madrileña. Con esta obra obtuvieron el premio al mejor espectáculo de danza en la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón (Feten) 2022. Magia, trucos y humor se mezclan para crear una experiencia teatral única.

Concierto: Tucanes

Lugar: Lemon Rock. Hora: 18:00. Este quinteto interpretan canciones de varios estilos de rock característicos de grupos conocidos como Los Ronaldos o Creedence Clearwater Revival.

VII Ciclo de Flamenco

Lugar: Taberna J&J. Hora: 18:30. Durante todos los sábados este local ofrece este ciclo que trae lo mejor del flamenco. En esta ocasión cuentan con la actuación de la bailaora Irene La Serranilla.

XXXII Homenaje a The Beatles: Los Escarabajos

Lugar: Sala Planta Baja. Hora: 21:00. Por el sesenta aniversario se hace este nuevo homenaje en el que se ha elegido la temática con un tema elegido del disco Please Please Me.

Concierto: El Penúltimo Tributo

Lugar: Sala El Tren. Hora: 21:30. Este tributo está indicado para aquellos que disfrutaron las canciones de El Último de la Fila durante las décadas de los 80 y 90. En este directo se hará un repaso por toda la discografía de uno de los grupos musicales que catapultó a su cantante Manolo García.

Concierto: La Tribu del Duende

Lugar: Daly´s Pub. Hora: 22:00. Concierto de esta formación que suele decantarse por interpretar canciones españolas y latinas.